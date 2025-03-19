A quarta edição da Montra Vínica vai decorrer entre os dias 28 e 30 de março no Pavilhão Desportivo de Armamar, no distrito de Viseu.

O evento, que reúne produtores, enólogos, chefs e apreciadores de vinho, quer celebrar a identidade e tradição vitivinícola das regiões demarcadas do Douro e Távora-Varosa, e das regiões convidadas do Dão e de Bucelas, representadas, respetivamente, pelos municípios de Tábua e de Loures.

A iniciativa pretende reafirmar a vila de Armamar como “um destino de excelência para o enoturismo” e inclui provas comentadas de vinhos com “reconhecidos enólogos”, harmonizações vínicas e espetáculos gastronómicos com chefs.

Das propostas da Montra Vínica 2025 também fazem parte um workshop de iniciação à prova de vinhos, promovido pela Confraria dos Vinhos do Douro, com apresentações dos espumantes Fraga da Pena, por Cristina Machado, da Vinha dos 7 Anos, por Vítor Paiva, e dos vinhos da Quinta da Chinchorra, por Emídio Bacelar.

O evento conta ainda com um showcooking e harmonização de vinhos que junta o chef Óscar Geadas, detentor de estrela Michelin, e Jorge Alves, Enólogo do Ano em 2018 da revista Vinhos Grandes Escolhas.

Um dos “momentos altos do programa” será o debate sobre o futuro da enologia, com jovens enólogos da região, para discutir os desafios e oportunidades do setor, moderado pelo jornalista Luís Mendonça.

Outra proposta é uma caminhada temática, por um percurso de nove quilómetros, promovendo o contacto direto dos amantes do vinho e da natureza com a paisagem rural da vila.

A edição deste ano da iniciativa começa com o cortejo cenográfico “Douro — Paisagens com História”, pelos alunos do Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, em homenagem “às gentes que moldaram os socalcos vinhateiros classificados como Património Mundial da UNESCO”, anuncia a Câmara Municipal de Armamar.

A cerimónia oficial de abertura terá a presença do secretário de Estado da Administração Local e Administração do Território, Silvério Regalado.

O cartaz de animação do evento conta com espetáculos do mágico Rúben Félix, finalista do Got Talent Portugal, e dos músicos Rita Gomes, Daniel Cardoso, Fernando Pereira e Grupo ¾.

A entrada é livre, estando a participação na caminhada temática sujeita a inscrição através do formulário disponível no site da autarquia.