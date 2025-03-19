Apesar de estar já formalmente dissolvida e com o Governo em gestão, a Assembleia da República vai assinalar o 25 de Abril numa sessão solene à semelhança dos anos anteriores. Depois de os partidos terem pedido tempo para refletir, a decisão maioritária é de avançar com a cerimónia, apesar do conturbado momento político que o país vive.

Na reunião da Conferência de Líderes que decorreu esta quarta-feira, o presidente do Parlamento, José Pedro Aguiar Branco, avançou com a proposta de realizar uma sessão solene evocativa em tudo semelhante à dos anos anteriores e, depois do tempo pedido pelos partidos, a proposta foi aceite por unanimidade.

O Chega e o CDS tinham levantado questões sobre a realização de uma sessão solene evocativa. O Chega critica a possibilidade de “utilizar a cerimónia para campanha eleitoral”. Na Conferência de Líderes, e depois de PS e PSD terem dito publicamente que são a favor, a proposta acabou por ser aceite.

José Pedro Aguiar Branco apontou três motivos para manter a sessão evocativa: a “solenidade da data”, a “demonstração de maturidade democrática” e a data redonda dos 50 anos das eleições para a Assembleia Constituinte. Já depois de terminada a Conferência de Líderes, a líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, destacou a possibilidade de manter a celebração, bem como a líder da bancada da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão que disse que “faz sentido manter a solenidade”.

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Debate potestativo do PCP acaba por ser rejeitado e relatório das gémeas fora da discussão

A última Conferência de Líderes antes da dissolução do Parlamento fica marcada por um diferendo com o PCP. Os comunistas tinham anunciado a marcação de um debate potestativo de urgência sobre a situação da habitação em Portugal mas a proposta foi recusada, apesar de ter um caráter obrigatório.

O entendimento dos partidos é que existiu “um consenso para que a sessão desta quarta-feira fosse apenas para o debate preparatório do Conselho Europeu” e que “o Chega abdicou do agendamento potestativo que tinha entregue previamente”, sob o compromisso de não existirem alterações à ordem do dia. Por isso, tanto o debate pedido pelo PCP como a discussão do relatório da comissão parlamentar de inquérito ao tratamento das gémeas não vão ser discutidas.

Ainda assim, existe a possibilidade do relatório ser discutido numa das reuniões da Comissão Permanente — o formato em que o Parlamento reúne entre a dissolução e as eleições. As reuniões da Comissão Permanente foram marcadas para 2, 16 e 30 de abril.