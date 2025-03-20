As autoridades portuguesas apreenderam no ano passado mais de 4,2 milhões de euros em dinheiro e 369 veículos, incluindo sete embarcações, associados ao tráfico de droga, segundo o relatório sobre o fenómeno divulgado nesta quarta-feira.

De acordo com o Relatório Anual de 2024 de Combate ao Tráfico de Estupefacientes em Portugal, apresentado nesta quarta-feira na sede da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, no ano passado foram apreendidos 4.166.109,24 euros em moeda comunitária e mais 57.044,590 euros em divisas estrangeiras.

No total, foram apreendidos 4.223.153,74 euros, menos 306.964,48 euros do que em 2023.

O documento, que reúne dados da PJ, da GNR, da PSP, da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), da Polícia Marítima (PM) e da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), mostra ainda que em 2024 foram apreendidos no âmbito do combate ao tráfico de droga 369 veículos: 322 automóveis, duas carrinhas, quatro camiões, 34 motas e ciclomotores e sete embarcações.

“Em 2024, comparativamente a 2023, foram apreendidas mais 44,8% de viaturas (no geral), situação oposta à ocorrida desde 2021, em que o número de viaturas apreendidas vinha a decrescer”, lê-se no documento.

No ano passado, foram ainda apreendidas 179 armas, 772 balanças, seis iPads e dois telefones satélite.

“Uma das mais importantes vertentes do combate ao tráfico de estupefacientes consiste na apreensão de bens e valores que resultam ou são utilizados na prática deste ilícito”, sublinham as autoridades.