O social-democrata António José Machado é candidato a um terceiro mandato na presidência da Câmara de Almeida nas próximas eleições autárquicas, que deverão ocorrer no final de setembro.

“O projeto ainda não está concluído. Apesar de todo o empenho colocado para conseguir por o nosso programa em funcionamento, demora mais tempo do que aquilo que temos em perspetiva”, disse o autarca em declarações à agência Lusa.

Eleito pela primeira vez em 2017, António José Machado acrescentou que este concelho raiano do distrito da Guarda tem “problemas estruturais” que poderão ser “debelados” com três projetos estruturais concluídos neste mandato, mas que aguardam por “decisões” do Estado central.

“É necessário colocá-los no terreno e para isso precisamos de empenhamento do Governo e também de ter tempo e capacidade para os conseguir colocar a funcionar”, afirmou.

António José Machado disse ter “condições, por experiência, capacidade e conhecimento, para conseguir implementar esses projetos, que vão dar mais visibilidade e mais vida ao concelho de Almeida”.

Um deles é conseguir a classificação de Almeida como Património da Humanidade, no âmbito da candidatura das Fortalezas Abaluartadas da Raia com Valença e Elvas.

“O dossier já está a ser avaliado pela UNESCO, em Paris, depois de ter passado diversos crivos em Portugal, onde a nossa candidatura foi considerada inovadora, que trabalha para o interior e a coesão e por haver a possibilidade de entrarem as fortalezas espanholas”, lembrou.

Para o autarca social-democrata, o património “pode fazer a diferenciação do nosso concelho e é isso que me move continuar” sendo expectável haver uma decisão final no próximo ano.

Outro projeto é a valorização dos recursos hídricos do concelho, através da criação de zonas de lazer e de praias fluviais no rio Côa, além da valorização hidroagrícola do Rio Seco, da responsabilidade do Governo.

“Também queremos incluir as ribeiras das Cabras e dos Tourões nesse projeto de valorização dos recursos hídricos para fins de lazer, balneares, ambientais e turísticos, juntamente com o turismo militar que estamos a incrementar todos os anos através das recriações históricas da Batalha de Almeida, em agosto”, indicou o candidato à Câmara de Almeida.

O terceiro projeto que António José Machado diz ter pronto a avançar consistirá em “transformar a vila fronteiriça de Vilar Formoso, juntamente com a localidade espanhola vizinha de Fuentes de Oñoro, num complemento do Porto Seco da Guarda”.

No entanto, o candidato sublinhou que estes três projetos precisam “de um ‘input’ governamental porque são investimentos de grande dimensão, mas que serão decisivos para revigorar o concelho de Almeida”.

Alexandre Gonçalves (PS), atual vereador no executivo, e Andreia Neves (Chega) são os candidatos anunciados até ao momento em Almeida, município presidido desde 1976 por autarcas centristas e sociais-democratas.

Em 2021, António José Machado foi reeleito para o segundo mandato com 49,7% dos votos, tendo obtido três mandatos.

O PS conseguiu 42,6% e elegeu dois vereadores e a CDU ficou-se pelos 2,6% dos votos.