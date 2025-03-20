A Azores Airlines vai reforçar as ligações diretas entre Lisboa e a ilha do Pico, nos Açores, durante o próximo verão, adicionado um voo que irá operar às sextas-feiras, anunciou esta quinta-feira a companhia aérea.

“A Azores Airlines vai reforçar a operação aérea entre o continente português e a ilha do Pico durante o próximo verão IATA 2025, adicionando uma ligação direta suplementar às sextas-feiras, entre 04 de julho e 29 de agosto”, avança a transportadora regional em comunicado.

O aumento das ligações com o continente português tem vindo a ser reivindicado por várias entidades políticas e empresariais da ilha, devido à elevada taxa de ocupação dos voos.

O voo que vai ser acrescentado à operação de verão vai partir de Lisboa às 12h00 (hora local) e chegar ao Pico às 13h35 locais.

No sentido inverso, irá partir da ilha açoriana às 14h35 (locais) e chegar às 18h05 (de Lisboa).

“Com este reforço, a companhia aumenta progressivamente a capacidade oferecida no período de verão IATA (entre abril e outubro), atingindo um total de seis voos diretos semanais no pico da estação”, destaca a Azores Airlines.

A companhia assegura estar a “monitorizar continuamente a evolução da procura” de forma a “ajustar a capacidade sempre que possível”.

“Este reforço da operação vem ao encontro do compromisso assumido pela Azores Airlines de aumentar a oferta de voos diretos entre o continente e os Açores na época alta, um objetivo agora concretizado com a introdução de novas frequências”, realça.

No memorando reivindicativo que vai ser apresentado pelo Conselho de Ilha do Pico na reunião desta quinta-feira com o Governo dos Açores, que a Lusa teve acesso, está a “necessidade urgente da ampliação da pista do aeroporto” e a criação de um voo diário na rota Lisboa/Pico/Lisboa na época alta, bem como o “reforço urgente de mais voos nas ligações interilhas”.

A 11 de março, os três municípios do Pico (São Roque, Madalena e Lajes) realizaram uma conferência de imprensa conjunta para demonstrar preocupação com as acessibilidades à ilha, exigindo um aumento das ligações com Lisboa.