Além de ser um dos mais desastrados e lastimosos filmes da história do estúdio, Branca de Neve, de Marc Webb, a nova versão com atores e efeitos digitais da longa-metragem animada Branca de Neve e os Sete Anões, de Walt Disney (1937), é um demonstração cabal de como a Disney está a dar cabo de um património centenário, e um exemplo de uma marca de prestígio, reconhecimento e dimensão mundial a arruinar-se pelas próprias mãos. Se uma Volkswagen, uma Nestlé ou uma Sony apresentassem ao público um produto equivalente a Branca de Neve, nas suas respetivas especialidades, havia um levantamento de acionistas e os conselhos de administração iam para o olho da rua no dia seguinte.

[Veja o “trailer” de “Branca de Neve”:]

A história da produção do filme já anunciava a catástrofe que aí vinha. Seguindo a sua política de aplicar os princípios de “diversidade, equidade e inclusão” às suas produções, a Disney “reimaginou” de forma radical a longa-metragem animada do seu fundador. Entre outras alterações, para o papel principal, foi escolhida Rachel Zegler (West Side Story), uma atriz de origem latina, bem morena (o argumento justifica o nome Branca de Neve pelo facto dela ter nascido durante um grande nevão…); dos sete anões originais, apenas um o seria, e os restantes uma mulher e cinco representantes de várias etnias, embora continuando a ser, não se sabe bem como, “criaturas do folclore germânico”; e o anacrónico Príncipe Encantado foi eliminado, para tornar Branca de Neve numa personagem “mais feminista”.

À medida que estas e outras coisas iam sendo conhecidas, aumentavam as críticas e crescia a chacota nos media, nas redes sociais e no próprio meio do cinema. Vários atores anões atacaram a Disney por lhes ter negado emprego, e um deles, Jason “Wee Man” Acuña, notou com humor que o filme “deveria chamar-se Branca de Neve e as Sete Pessoas de Altura Média”. Peter Dinklage, que tinha dito que a fita era “retrógrada”, foi também alvo das críticas de outros atores anões, por não estar a falar por todos e os prejudicar do ponto de vista laboral com afirmações destas. A Disney acabou por recorrer ao digital para representar os sete anões, decalcando-os da animação de 1937, o que levou que o filme, que começou a ser rodado em 2022, só agora ficasse pronto.

[Veja Rachel Zegler e Gal Gadot falar do filme:]

Os apelos ao boicote a Branca de Neve não vieram apenas dos que encararam todas estas novidades como uma traição à história, às personagens e ao espírito da animação clássica. As manifestações públicas de apoio feitas por Rachel Zegler e Gal Gadot (que interpreta a Rainha Má) à causa palestiniana e a Israel, respetivamente, levaram a pedidos de boicote do filme por gente dos dois lados do conflito; e Zegler enfureceu os apoiantes de Donald Trump, ao insultá-los, e ao novo Presidente dos EUA, nas redes sociais, dando origem a mais um apelo de boicote por parte daqueles. Quando foi postado no YouTube, o primeiro trailer de Branca de Neve teve mais “dislikes” do que qualquer outro até agora nesta plataforma.

O que nasce torto tarde ou nunca se endireita, e Branca de Neve ilustra este rifão. A história é um compósito disforme de elementos do original animado e de deturpações “revisionistas”, em que o Príncipe Encantado é substituído pelo líder plebeu de um bando de rebeldes que combatem em nome do falecido Bom Rei e pai de Branca de Neve, e no final a Rainha Má é derrotada por um levantamento popular pacífico e a pingar de “bonzinho”, liderado pela Princesa; os Sete Anões parecem toscos anões de jardim animados digitalmente, e os efeitos especiais pouco melhores são; excetuando as que foram aproveitadas da produção de 1937, as canções são pífias; e o filme parece feito por um programa de computador pirateado, com o realizador ausente em parte incerta, o que lhe dá uma identidade visual entre o piroso e o plastificado.

[Veja uma sequência do filme:]

Apesar de gerados por computador, até os animaizinhos de Branca de Neve vão melhor que os atores de carne e osso. Rachel Zegler é um pãozinho sem sal e a sua interpretação resume-se a fazer carinhas e boquinhas. A Rainha Má de Gal Gadot parece que saiu de um filme porno sadomasoquista e veio aqui parar por engano, e Andrew Burnap, que faz Jonathan, o chefe dos rebeldes, tem mais futuro a meter gasolina numa estação de serviço do que como ator. No final, todos vivem felizes e multiculturais para sempre, enquanto que os espectadores adultos vão para casa a chorar o dinheiro do bilhete e a rogar pragas à Disney, e as crianças a interrogar-se que mal fizeram para os pais as terem levado a ver um filme tão dolorosamente mau e infantiloide.

Na origem, há mais de uma década, esta nova versão de Branca de Neve e os Sete Anões foi concebida pela Disney como um filme de artes marciais chamado The Seven, no qual os anões eram monges shaolin que treinavam uma jovem princesa para enfrentar uma poderosa entidade maléfica. Era capaz de ter dado uma coisa bastante mais potável do que esta inepta, adulterada e indigerível pepineira.