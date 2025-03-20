A Câmara de Ourém vai ampliar a Zona Industrial de Caxarias, num investimento de cerca de 2,1 milhões de euros, cujo concurso foi publicado na terça-feira em Diário da República.

“É um investimento na sequência daquele que fizemos na Freixianda, de procurar ter maiores e mais condições para que as nossas empresas aqui se possam fixar”, afirmou esta quarta-feira à agência Lusa o presidente do município, Luís Albuquerque.

Segundo Luís Albuquerque, “existe uma área empresarial já em Caxarias e pretende-se que seja ampliada com mais 19 lotes“, atendendo à capacidade de o concelho “ter e atrair empresas”.

Com este projeto, que chega à freguesia de Urqueira, a infraestrutura passa a designar-se Área de Acolhimento Empresarial de Caxarias-Urqueira.

O autarca explicou que a aquisição dos terrenos para ampliar esta infraestrutura custou meio milhão de euros.

“Temos uma candidatura no âmbito do PT 2030, mas que não está aprovada ainda. Estamos a aguardar se terá ou não verba disponível para isso, mas é suposto que possa vir a ter”, adiantou, a propósito do financiamento dos trabalhos.

De acordo com o concurso público, o prazo de execução da empreitada, de 2.106.307,29 euros sem IVA, é de 365 dias, com a autarca a desejar que a obra comece ainda este ano.

Numa nota de imprensa divulgada em dezembro de 2024, aquela autarquia do distrito de Santarém referiu que os novos lotes, destinados a indústria e usos complementares, tem uma área total de 74.435 metros quadrados, incluindo espaços verdes, equipamentos de apoio e infraestruturas viárias.

“Além dos lotes industriais, está prevista a criação de dois lotes de cedência para espaços verdes e equipamentos públicos, contribuindo para a valorização do território e o apoio às atividades empresariais”.

A ampliação da zona industrial inclui a regularização e alargamento de arruamentos, passeios, áreas de estacionamento e zonas arborizadas, de forma a melhorar a funcionalidade e o enquadramento paisagístico da área.

O município destacou ainda a criação de cerca de 100 lugares de estacionamento para veículos ligeiros e sete para pesados, contemplando espaços dedicados a carregamento elétrico.

“A área total da Zona Industrial de Caxarias corresponde a 186.000 m2, encontrando-se disponível cerca de 35.000 m2”, informou a Câmara, referindo tratar-se de uma “taxa de ocupação superior a 82%”.

Esta quarta-feira, em Diário da República, foi publicado o concurso para a ampliação e requalificação do Centro de Saúde de Ourém, com um preço base sem IVA na ordem dos 2,8 milhões de euros e um prazo de execução de 14 meses, neste caso com financiamento total do Plano de Recuperação e Resiliência.

“É uma obra importante. É requalificar e ampliar um centro de saúde que já tem mais de 30 anos, que foi feito com as necessidades que havia na altura e que hoje são totalmente diferentes”, declarou o presidente da Câmara.

De acordo com o autarca, o edifício precisa de ser “requalificado, remodelado e também, aproveitando o espaço existente, ampliar, deixando a possibilidade de criar mais algumas valências”, acrescentou Luís Albuquerque, acreditando que o espaço terá mais qualidade para profissionais e utentes.

Esta obra deve estar concluída em junho de 2026.