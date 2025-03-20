O candidato presidencial Luís Marques Mendes defendeu esta quarta-feira que a sua experiência política é uma vantagem na corrida à Presidência da República — e apontou ao seu principal concorrente, o almirante Gouveia e Melo (que ainda não apresentou formalmente a candidatura, mas deverá fazê-lo depois das eleições legislativas de maio), a falta de experiência política, que o tem levado a cometer erros, e o “convencimento” quando fala da sua experiência na vacinação contra a Covid-19.

“Gouveia e Melo, goste-se ou não se goste, teve um papel de mérito na vacinação. Como comentador, elogiei-o muito e não me arrependo”, disse Marques Mendes esta quarta-feira em entrevista à RTP. Contudo, o candidato e antigo líder do PSD acrescentou que há um aspeto de Gouveia e Melo que diz não apreciar: o “tom de convencimento” quando fala “dos seus méritos”.

“‘Eu fiz’, ‘eu mandei fazer’, ‘eu consegui’. Preferia que ele dissesse ‘nós fizemos’, ‘nós conseguimos’“, disse Marques Mendes. “Foi um trabalho de grupo em que ele teve um enorme mérito”, acrescentou, sublinhando que houve “milhares de enfermeiros” envolvidos no esforço de vacinação e que não tiveram uma palavra de agradecimento.

Questionado sobre se a distância de Gouveia e Melo em relação aos partidos políticos pode beneficiar o almirante, Marques Mendes sublinhou que compreende que haja muitos portugueses que “legitimamente” acreditam que é necessário alguém que dê um “murro na mesa” relativamente ao estado da política nacional.

Contudo, diz Marques Mendes, dar um murro na mesa “não resolve problema nenhum”, já que “pode partir a mesa e pode partir a mão“. “É um bonito slogan“, mas “em democracia não resolve nada”, acrescentou. Para o candidato presidencial, numa democracia o que é necessário é chegar a acordos” — e para isso é necessária experiência política e constitucional.

Repetindo que “a Presidência da República é o órgão mais político de todos”, Marques Mendes considerou que “é bom que seja exercido por alguém com experiência política“.

“Pode haver um Presidente da República eleito que não tenha experiência política, mas o risco é grande”, disse ainda Marques Mendes, que apontou a falta de experiência de Gouveia e Melo como um ponto contra a candidatura do almirante. Recordando o artigo publicado no Expresso por Gouveia e Melo (no qual o almirante sugeriu que o Presidente devia poder dissolver o Parlamento se o Governo se afastasse das suas promessas eleitorais), Marques Mendes disse que essa perspetiva “é um erro” de alguém “que não tem experiência política”.

“Se já temos dissoluções a mais, se vamos dissolver o Parlamento pelo não cumprimento de promessas eleitorais, passamos a vida em eleições antecipadas”, afirmou Marques Mendes. “Eu quero o contrário”, acrescentou, dizendo ainda que considera que Gouveia e Melo “vai corrigir” a sua perspetiva, que considera ser “uma prova da falta de preparação constitucional“.

Na entrevista à RTP, Marques Mendes reiterou aquilo que disse no fim de semana passado — que a crise política atual “foi um desastre” para a democracia — e também apontou responsabilidades a Marcelo Rebelo de Sousa, sustentando que o Presidente da República devia ter tido uma “intervenção mais firme” para evitar a crise.

Na opinião de Marques Mendes, quando Luís Montenegro anunciou um Conselho de Ministros extraordinário e uma declaração ao país às 20h, isso era já um “sinal de crise política à vista” para “quem percebe um bocadinho de política”. Além disso, para “quem tem experiência de Governo” era fácil perceber que “qualquer Governo tem a tentação de usar a moção de confiança”.

Por isso, Marques Mendes diz que gostava de ter visto Marcelo Rebelo de Sousa a chamar Luís Montenegro a Belém antes do Conselho de Ministros, perguntando-lhe o que pretendia fazer e avisando-o de que tinha uma linha vermelha: “Não pode haver eleições.” Além disso, Marques Mendes defendeu que Marcelo Rebelo de Sousa deveria ter convocado um Conselho de Estado ainda antes da crise, para que aquele órgão pudesse usar a sua influência para, eventualmente, impedir a crise política.

Luís Marques Mendes não hesita, ainda assim, em atribuir a responsabilidade pela crise política tanto ao Governo como ao PS. “O Governo não devia ter apresentado uma moção de confiança. Já tinha sido vitorioso em duas moções de censura“, disse Marques Mendes, acusando o Governo de “forçar demasiado” o Parlamento. Por seu turno, “naquelas circunstâncias excecionais, a bem da estabilidade do país, o PS devia ter feito o que fez no Orçamento do Estado: abster-se”.

“A abstenção não é um voto de confiança. E tinha evitado eleições”, sustentou. “Houve táctica política e partidária a mais — do lado do Governo e da oposição — e menos uma cultura de país.” Mais à frente na entrevista, Marques Mendes voltou ao tema, lamentando que o país tenha de ir a eleições “por uma divergência de 10 dias” na duração da comissão parlamentar de inquérito.

Na entrevista, Marques Mendes revelou ainda que Leonor Beleza vai liderar a comissão de honra da sua candidatura presidencial.

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Um acordo com três compromissos

Marques Mendes defendeu ainda que o país, a Europa e o mundo vivem “situações excecionais” que exigem medidas novas. “Não estávamos habituados a ter uma Assembleia da República tão fragmentada”, considerou o candidato, que diz não ver num futuro próximo uma resolução para esta fragmentação. “Ninguém acredita muito que vá mudar substancialmente”, sublinha. “Precisamos de estabilidade como de pão para a boca.”

Para Marques Mendes, o papel do Presidente da República nos próximos tempos é o de evitar crises — e, para isso, terá “de tentar fazer um acordo de estabilidade entre os dois partidos do arco da governação, com três compromissos”. O candidato defende que PS e PSD devem comprometer-se a não apresentar moções de censura um ao outro; a não recorrer a moções de confiança quando estiverem no Governo; e a negociar os Orçamentos do Estado ano a ano.

“Isto para, em situações de governos minoritários, haver estabilidade”, defende Marques Mendes, sublinhando que não pretende um Governo de Bloco Central.

Questionado sobre o caso em torno da vida empresarial de Luís Montenegro, Marques Mendes repetiu genericamente aquilo que já tinha dito antes: que Montenegro se deveria ter afastado da Spinumviva no dia em que tomou posse. Não o fazer, disse Marques Mendes, “foi uma imprudência”. Contudo, apesar de merecer “ser criticado”, Montenegro não deve ser “caluniado”, considerou o candidato, dizendo que o cartaz do Chega que compara Montenegro a José Sócrates é indigno.

Campanha tem de discutir guerras e rearmamento na Europa

O candidato presidencial considerou ainda que a campanha para as eleições legislativas deve abordar o tema da guerra na Europa e da necessidade de rearmamento devido ao escalar das tensões com a Rússia. Marques Mendes citou um artigo de Nuno Severiano Teixeira no Público para exemplificar como deve ser feita a discussão sobre o assunto.