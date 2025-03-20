O número de novos pedidos de asilo recuou 13% em 2024 para os 912 mil, face ao ano anterior (1.049.500), divulga esta quinta-feira o Eurostat.

A Síria mantém-se desde 2013 como principal país de nacionalidade dos requerentes de asilo na UE, tendo apresentado, no ano passado, 148 mil novos pedidos (16% do número total de pedidos pela primeira), seguida pela Venezuela (72.800, 8%), que ultrapassou o Afeganistão que, ao fim de seis anos, passa para terceiro lugar (72.200, 8%).

Com 229.700 novos pedidos de asilo registados em 2024, a Alemanha continuou a ser o país da UE com o maior número de requerentes, representando um quarto de todos os requerentes pela primeira vez na UE (25%).

Seguiram-se a Espanha (164 mil, 18%), a Itália (151.100, 17%), a França (130.900, 14%) e a Grécia (69 mil, 8%).

De acordo com o serviço estatístico europeu, conjunto destes cinco países da UE representou 82% de todos os novos pedidos de asilo em 2024.