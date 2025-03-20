“Monsieur Aznavour”

É inevitável, nos filmes biográficos como Monsieur Aznavour, de Mehdi Idir e Grand Corps Malade (nome artístico do rapper, autor e realizador Fabien Marsaud), que fique muito por dizer sobre o retratado, que haja que sintetizar bastantes coisas e que se tenham que tomar alguns atalhos. Mesmo assim, e apesar também dos lugares-comuns e das simplificações, os dois realizadores conseguiram captar o essencial da vida e da carreira de Charles Aznavour, recordando os começos em duo com o seu grande amigo Pierre Roche, a dificuldade que o cantor teve em se impor a solo, enfrentando a hostilidade cerrada da crítica, a sua imensa capacidade de trabalho e de composição, e uma ambição de triunfo que o levou a deixar para trás a primeira mulher e a filha. Tahar Rahim interpreta Aznavour e começa por ser mais convincente a cantar e em palco do que na parecença física, mas pouco a pouco, acabamos por o aceitar no papel.

“Cartas Telepáticas”

Edgar Pêra assina aqui o primeiro filme português feito inteiramente com recurso à Inteligência Artificial, e onde faz convergir as figuras e as palavras de dois escritores que foram contemporâneos mas nunca se conheceram: H.P. Lovecraft, mestre da literatura de terror e criador da mitologia de Cthulhu, e o nosso Fernando Pessoa e os seus heterónimos. Pêra procura pontos de contacto entre ambos e imagina o que teria sido uma correspondência “telepática” entre eles (melhor nesta intenção do que na primeira, forçada), usando textos, cartas, ensaios, poemas e excertos de ficções, tudo acompanhado por “paisagens” visuais a preto e branco com que o realizador ilustra e glosa o rico e tenebroso universo sobrenatural de Lovecraft, e o universo poético e o fenómeno do desdobramento de personalidades de Pessoa. Cartas Telepáticas torna-se algo repetitivo, mas os ferrenhos dos dois autores encontrarão coisas de interesse.

“Girls Will Be Girls”

Prémio do Público no Festival de Sundance, Girls Will Be Girls é o filme de estreia da jovem indiana Shuchi Talati, ambientado nos anos 90, num colégio particular perto do Himalaia, que acaba de nomear como prefeito, e pela primeira vez, uma rapariga, Mira (Preeti Panigrahi), uma ajuizada estudante-modelo de 16 anos que a mãe, Anila (Kani Kusruti, vista em Tudo o Que Imaginamos como Luz) protege e encoraja. A nomeação de Mira coincide com a sua primeira paixão, por um colega. Realizado com mão suave e sem pressas por Talati, Girls Will Be Girls é uma história sobre o despertar da sexualidade de uma adolescente como já vimos muitas outras, se bem que passada numa sociedade e numa cultura mais restritivas e tradicionalistas do que a ocidental, e com o pormenor curioso de Mira ter uma aproximação de boa aluna ao sexo, procurando informar-se cientificamente com todo o detalhe antes de perder a virgindade.

“Branca de Neve”

Marc Webb realiza esta nova versão com actores e efeitos digitais da longa-metragem animada Branca de Neve e os Sete Anões, de Walt Disney (1937). É o mais recente remake deste género de filmes de animação clássicos do acervo dos Estúdios Disney, que têm introduzido, e não sem controvérsia, várias alterações nas respetivas histórias. Em Branca de Neve, o papel do título é interpretado por Rachel Zegler (West Side Story), uma atriz de origem latina, o Príncipe Encantado foi eliminado, para tornar Branca de Neve numa personagem “mais feminista”, e substituído por um jovem plebeu rebelde que combate a Rainha Má (personificada por Gal Gadot) em nome do falecido Bom Rei, o pai da princesa, e os Sete Anões são personagens geradas digitalmente. Branca de Neve foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.