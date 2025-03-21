A Direção-Geral das Artes (DGArtes) abriu esta quinta-feira um concurso que visa apoiar a Orquestra do Norte, a Orquestra Filarmonia das Beiras e a Orquestra do Algarve, com 9,7 milhões de euros ao longo de cinco anos.

A abertura do concurso limitado, “para apoiar as Orquestras em atividade com o estatuto de Orquestra Regional”, foi esta quinta-feira publicada em Diário da República.

A dotação global do concurso é de 9,72 milhões de euros, que serão distribuídos por cinco anos: 1,935 milhões em 2025, 2,43 milhões em 2026, 2,43 milhões em 2027, 2,43 milhões em 2028 e 495 mil euros em 2029.

O Governo aprovou, em novembro de 2023, a alteração ao estatuto das orquestras regionais e a definição de “condições para a atribuição de incentivos pelo Estado“, através da DGArtes. O documento foi depois promulgado pelo Presidente da República no final de dezembro.

Desta maneira, o estatuto de orquestra regional passa a poder ser atribuído apenas “por concurso ou por concurso limitado, de forma a tornar a obtenção do estatuto de orquestra regional mais exigente“.

A Orquestra do Norte, sediada em Amarante, foi criada em 1992 pela Associação Norte Cultural, quando esta venceu o primeiro concurso para a criação de orquestras regionais.

A Associação Norte Cultural tem como membros fundadores as câmaras municipais de Alijó, Bragança, Vila Real, Guimarães, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Montalegre, Terras de Bouro, Torre de Moncorvo, Caminha, Chaves e Fafe.

A Fundação Casa de Mateus, a Fundação Cupertino de Miranda e alguns cidadãos também integraram o elenco de fundadores da associação.

A Orquestra realiza temporadas regulares, com atuações em Portugal, mas também no estrangeiro.

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Associação Norte Cultural denunciou em fevereiro que havia salários em atraso, bem como os subsídios de férias e Natal.

Na denúncia feita a 3 de fevereiro, a CT lembrava que esta é “uma situação que tem sido recorrente nos últimos 2/3 anos, chegando a receber apenas oito vezes no ano de 2024 em ciclos de 2/3 meses”.

A Orquestra Filarmonia das Beiras, sediada em Aveiro, iniciou atividade em 1997, tendo desde então participado em festivais de música em Portugal e no estrangeiro e colaborado com escolas de música e jovens músicos, organizando anualmente concursos de direção de orquestra e de música vocal, estágios internacionais de orquestra sinfónica e o projeto Música na Escola, que envolve crianças do 1.º ciclo.

A orquestra tem também colaborado com vários músicos, entre os quais o tenor José Carreras, os pianistas Mário Laginha e Bernardo Sassetti e os cantores Maria João, Mariza, Gilberto Gil, Carlos do Carmo, Carminho, Camané, Paulo de Carvalho e Rui Veloso.

A Orquestra do Algarve, sediada em Faro, foi fundada em 2002 e teve como fundadores, além do Turismo do Algarve e da Universidade do Algarve, as autarquias de Albufeira, Faro, Lagos, Loulé, Portimão e Tavira.

Além disso, são também associados da Orquestra os municípios de Castro Marim, Lagoa, São Brás de Alportel, Silves e Olhão, aos quais se juntam ainda outros parceiros institucionais.

Em 2019, a Orquestra do Algarve deu início ao Coro Comunitário.