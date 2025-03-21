Depois de falha de energia, Heathrow reabre e vai voltar a ter voos. Mais de 1.300 voos foram afetados por todo o mundo.

O aeroporto londrino de Heathrow, o maior da Europa em termos de tráfego de passageiros, reabriu e vai voltar a ter voos ainda na tarde desta sexta-feira, depois de ter estado encerrado por várias horas devido a uma falha de energia após um incêndio que deflagrou às 23h locais (a mesma hora em Portugal) numa subestação elétrica.

17 horas depois do incidente, o aeroporto voltou a ter luz, informou o The Guardian, depois da National Grid, que gere a rede energética do país, ter encontrado aquilo que chamou de “uma solução provisória” para fornecer energia ao aeroporto.

“As nossas equipas têm trabalhado incansavelmente desde o incidente para garantir uma recuperação rápida. Temos o prazer de dizer que estamos agora em condições de iniciar em segurança alguns voos ainda hoje”, informou a gestão do aeroporto, num comunicado em que menciona que os “primeiros voos serão de repatriamento e de transferência de aeronaves”.

O primeiro voo desde o incêndio, pertencente à British Airways, já aterrou, noticia a Associated Press. Já o serviço normal, de acordo com a administração, só deverá ser restabelecido amanhã.

Para os especialistas, o encerramento total do aeroporto foi um evento sem precedentes. “É catastrófico para o tráfego aéreo“, classificou Neil Hansford, especialista em aviação ouvido pelo The Guardian.

Heathrow Airport forced to close for 24 hours due to a fire at an electrical substation supplying the airport. pic.twitter.com/lEq8zrMm3h — The Secret Firefighter UK (@TheSecretFF999) March 21, 2025

Pelo menos 1.350 voos de e para Heathrow já foram afetados, incluindo vários voos de cidades dos Estados Unidos que foram cancelados e outros que foram desviados para outros aeroportos do Reino Unido, informou o serviço de rastreamento de voos FlightRadar 24.

O fogo foi dado como controlado por volta das 8h00 locais (a mesma hora em Lisboa) e foi aberta uma investigação às causas do incêndio. O ministro da Energia britânico, Ed Miliband, já adiantou que não “há qualquer sugestão de que tenha havido crime”.

“De momento, não há sugestões de crime, mas a investigação mantém o espírito aberto e a nossa prioridade é identificar a causa o mais rapidamente possível”, insistiu também a ministra dos Transportes, Heidi Alexander.

Ainda assim, o comando de contra-terrorismo da Polícia Metropolitana de Londres foi ativado e inspetores e especialistas desta aérea deslocaram-se ao local. As autoridades de informação britânicas também estão a analisar a informação. Contudo, esta intervenção é descrita como “rotineira e nada mais do que uma precaução”.

Sem indícios que apontem para uma sabotagem, Dmitry Medvedev, ex-Presidente russo e atual vice-Presidente do Conselho de Segurança de Moscovo, voltou a usar do seu habitual tom irónico para provocar Keir Starmer: “Estou ansioso para ver a Rússia ser acusada pelo incêndio em Heathrow. O que esperas, Starmer”, escreveu no X, com uma questão para o primeiro-ministro britânico.

I'm looking forward to Russia being blamed for the Heathrow fire ????. What are you waiting for, Starmer? — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 21, 2025

“Explosão branca” apagou “as luzes todas da localidade”

Os residentes próximos da subestação descreveram “uma explosão branca” por volta das 23h30 de quinta-feira e depois disso “as luzes todas da localidade foram abaixo”. A operadora do aeroporto de Heathrow anunciou “uma falha de energia significativa” por volta das 2h30.

Miliband também explicou que o gerador de emergência do aeroporto foi afetado pelas chamas. Este gerador é separado da rede de eletricidade nacional e poderia ter mantido o aeroporto a funcionar mesmo com a desativação da subestação e a falha de eletricidade em toda a localidade. “Isto ajuda a perceber o quão pouco habitual e sem precedentes isto foi”, avaliou. As autoridades trabalham agora para tentar ativar o segundo gerador de emergência, mas alguns mecanismos também parecem ter sido ativados.

A operadora de Heathrow tinha admitido esperar “interrupções significativas nos próximos dias”. A estimativa foi ecoada pela companhia britânica British Airways e pelo autarca de Londres, Sadiq Khan.

Voos desviados para Gatwick, Manchester e Irlanda

O aeroporto de Lisboa cancelou todas as partidas e chegadas de voos de e para o aeroporto londrino de Heathrow previstas para esta sexta-feira, de acordo com o portal da operadora do aeroporto na Internet. A ANA — Aeroportos de Portugal recomendou aos passageiros com voos para este aeroporto que verifiquem o estado do voo junto das companhias aéreas antes de se deslocarem para o aeroporto de Lisboa.

Alguns voos que já estavam no ar foram desviados para o Aeroporto de Gatwick, também em Londres, o Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e o Aeroporto de Shannon, na Irlanda.

flightradar24.com

O aeroporto de Stansted, um dos seis aeroportos da capital britânica, relatou que não recebeu nenhum pedido para voos desviados, mas que tem “capacidade para [receber] um pequeno número”.

16 mil casas sem eletricidade, 29 pessoas retiradas das habitações

Para além do aeroporto, foram mais de 16 mil as habitações que também ficaram sem eletricidade na sequência deste incêndio, avançou a elétrica Scottish and Southern Electricity Networks na rede social X. O vice-comissário dos Bombeiros de Londres, Pat Goulbourne, explicou que o incêndio “causou uma falha de energia que afetou um grande número de casas e empresas locais” e que estão a “trabalhar em estreita colaboração com parceiros para minimizar os incómodos”.

Segundo a imprensa local, a polícia retirou 29 pessoas de habitações situadas junto à subestação e, como medida de precaução, estabeleceu um perímetro de segurança de 200 metros, resultando na retirada de mais 150 pessoas. Devido à quantidade de fumo, os moradores foram aconselhados a manter as janelas e portas fechadas.