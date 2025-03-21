O militante socialista e presidente de Junta da União de Freguesias da Covilhã e Canhoso, Carlos Martins, de 63 anos, informou nesta sexta-feira que é candidato à Câmara da Covilhã numa lista independente, composta por elementos “da sociedade civil”.

“Conheço bem a cidade e todas as freguesias, não apenas pelos cargos que desempenhei, mas porque sempre estive no terreno a ouvir, a agir e a resolver problemas das pessoas, principalmente dos mais carenciados”, frisou o ex-vice-presidente do município.

Carlos Martins anunciou nesta sexta-feira a candidatura no Beco do Saco, no centro histórico da cidade, em frente à casa onde cresceu com sete irmãos prometeu uma campanha “com projetos, com ideias e soluções”.

“Sei o que precisa mudar e estou pronto a fazer a diferença, pela positiva”, acrescentou o rosto da candidatura “Carlos Martins pelas pessoas”.

O autarca adiantou que tudo fará para apresentar listas não apenas à Câmara da Covilhã e à Assembleia Municipal, no distrito de Castelo Branco, como a todas as juntas de freguesia.

Debaixo de chuva intensa, e na presença de alguns familiares e amigos, Carlos Martins apelou aos cidadãos para que contribuam para a construção do programa eleitoral.

“Apelo aos covilhanenses para enviarem ideias de desenvolvimento, para serem analisadas e integradas no nosso projeto eleitoral”, enfatizou.

Carlos Martins, que não respondeu se assume o lugar de vereador caso não ganhe, acentuou que se está a candidatar a presidente do município e manifestou-se confiante na vitória.

“Estou determinado, confiante e crente que serei o próximo presidente da Câmara Municipal da Covilhã”, realçou.

Militante do PS desde os 18 anos, Carlos Martins considerou que o seu nome devia ter sido incluído numa sondagem do partido para perceber a sensibilidade da população sobre quem seria o melhor candidato, afirmou que é e continuará a ser socialista e garantiu que não é sua intenção desfiliar-se.

“O PS que faça o que entender”, sublinhou o candidato. “Não vou entregar o cartão”, acrescentou Carlos Martins, que disse ter enviado um email ao secretário-geral do PS a explicar a sua posição.

O autarca, que venceu oito vezes as eleições para a freguesia, primeiro da Junta da Conceição, depois da União de Freguesias da Covilhã e Canhoso, assegurou que não quer “uma campanha suja” e que não é “inimigo de ninguém”.

“Eu não vou dar o litro, vou dar mais do que o litro”, vincou Carlos Martins.

A Câmara da Covilhã é liderada desde 2013 pelo socialista Vítor Pereira, que atinge o limite de mandatos.

Até ao momento são também conhecidas as candidaturas do independente Jorge Simões, pelo PSD, de Jorge Fael, pela CDU, e de Hélio Fazendeiro, pelo PS.