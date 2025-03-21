A Câmara do Porto vai votar na segunda-feira um investimento de 32 mil euros para a criação de um gabinete médico-dentário destinado a grupos em situação de vulnerabilidade e a cuidadores informais.

O projeto, uma parceria com a organização não governamental Mundo a Sorrir, prevê que entre abril e setembro, no Centro de Apoio à Saúde Oral, sejam realizadas 600 consultas, colocadas 35 próteses dentárias removíveis e realizadas seis sessões de rastreio, indica a proposta.

Citada pelo comunicado publicado na página da autarquia, a vereadora com o pelouro da Saúde, Catarina Araújo acrescenta que o projeto “prevê uma componente importante de prevenção, com medidas de educação para a saúde, cuja eficácia junto dos mais jovens apresenta maior probabilidade de efetividade”.

Com este investimento, a Câmara do Porto pretende criar “uma ação complementar aos cuidados de saúde, preventivos e curativos, prestados no âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral”, que inclui a medida cheque-dentista para jovens ou idosos beneficiários do complemento solidário, mas cujo acesso apresenta “limitações”, prossegue o documento.

No caso dos cuidadores informais, a vereadora sublinha que “constituem um grupo populacional com particularidades que os colocam em situação de especial fragilidade”, e onde “o risco de isolamento e a diminuição do autocuidado são também característicos, podendo impactar no desenvolvimento de determinadas condições orais”.

Com atividade desde 2009, o Centro de Apoio à Saúde Oral procura “melhorar a saúde oral de populações vulneráveis, através de uma intervenção médico-dentária e do acompanhamento psicossocial, assumindo-se como uma resposta adicional às medidas existentes a título público e/ou privado”, lê-se ainda.

A Mundo a Sorrir é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), fundada no Porto, em 2005, com a missão de promover a saúde oral junto das populações em situação de vulnerabilidade socioeconómica, desenvolvendo a sua atividade em Portugal e em alguns Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

Neste período, a Mundo a Sorrir realizou mais de 40 projetos em Portugal, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e apoiou mais de 907 000 pessoas, sendo reconhecida pelo cariz inovador dos seus projetos e pelo impacto social dos mesmos, quer pela Câmara Municipal do Porto, através da atribuição da Medalha de Mérito de Ouro da Cidade, quer por muitas outras entidades a nível nacional e internacional, nomeadamente o Conselho Económico e Social das Nações Unidas, assinala o município.