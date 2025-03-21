O estado de saúde do Papa Francisco “permanece estável” e regista “algumas pequenas melhorias” ao fim de 36 dias de internamento no Hospital Gemelli, devido a uma pneumonia bilateral, mas o líder da Igreja Católica terá de “reaprender a falar”.

A revelação foi avançada esta sexta-feira pelo cardeal Victor Manuel Fernandez, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé e considerado um dos elementos mais próximos do Papa Francisco, em declarações à margem da apresentação de um livro. “O Papa está muito bem, mas o oxigénio em grandes quantidades seca tudo. Ele tem de reaprender a falar, mas o estado do organismo é o mesmo de antes”, frisou citado pela agência Ansa.

“Quando se tem menos oxigénio, é preciso dosear melhor o ar para articular as palavras e as frases. Há uma oxigenação diferente. A fisioterapia respiratória também serve este objetivo”, acrescentou o cardeal argentino.

Depois de mais de um mês de internamento e de ter passado por vários dias de prognóstico reservado sobre a sua evolução, o Sumo Pontífice encontra-se agora, de acordo com o último boletim clínico do Vaticano, numa fase de “terapias medicamentosas, fisioterapia respiratória e motora, algum trabalho e oração”.

A ventilação mecânica não invasiva continua suspensa durante a noite e a administração durante o dia de oxigénio de alto fluxo com cânulas nasais está a gradualmente reduzida pelos médicos.

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“O Papa não queria ir para o hospital, amigos muito próximos convenceram-no, não sei que palavrões usaram…”, gracejou o cardeal Victor Manuel Fernandez, continuando: “Ele é um jesuíta de outros tempos, um homem forte, que tem sempre a capacidade de encontrar um sentido, mesmo nestes tempos sombrios”. Começa agora uma nova etapa e ele é um homem de surpresas. Durante este mês, terá aprendido muitas coisas“.

O prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé afastou ainda um cenário de renúncia do Papa Francisco, mas deixou no ar a ideia de que o Papa Francisco poderá não estar recuperado a tempo de comparecer nas cerimónias da Páscoa. “Ele poderia voltar, mas os médicos querem ter cem por cento de certeza, porque ele pensa que no pouco tempo que lhe resta e quer gastá-lo todo com os outros e não consigo mesmo”, explicou.

Já sobre a oração do Angelus no próximo domingo, o Vaticano espera que continue a ser divulgada por escrito, à semelhança das anteriores semanas.

Os médicos ainda não deram qualquer indicação sobre quando Francisco estará em condições de deixar o hospital.