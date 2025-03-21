A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) alertou nesta quinta-feira que o Comando Distrital de Portalegre da PSP está “confrontado com graves problemas” de instalações, e com “falta e envelhecimento” do seu efetivo policial.

Em comunicado, a ASPP/PSP explica que visitou na quarta-feira o Comando Distrital de Portalegre, tendo também visitado a divisão de Elvas, no âmbito de “uma política de proximidade – informação, auscultação e esclarecimento” que tem em curso.

“Nesta ida, foi possível constatar que o Comando Distrital de Portalegre se confronta com graves problemas em termos de instalações, falta e envelhecimento de efetivo policial, entre outras contingências”, lê-se no comunicado.

No edifício do comando, segundo a ASPP/PSP, “não se coaduna que em pleno século XXI”, a zona onde os elementos policiais trocam de roupa “se assemelhe a catacumbas, locais subterrâneos da Roma antiga utilizados para sepultamentos”.

Para a associação trata-se de “condições que deveriam envergonhar qualquer responsável governativo”.

A ASPP/PSP apela ainda à “sensibilidade e compreensão” por parte do Governo para as “especificidades e debilidades” que comandos como o de Portalegre apresentam.

“A ASPP/PSP assegura ainda a todos os profissionais que prestam serviço no Comando Distrital de Portalegre, que tudo fará para que, com a maior brevidade possível, sejam melhoradas as condições de trabalho”, acrescentam.

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