Elon Musk chama-lhe “pura propaganda”, Donald Trump dá-lhe a alcunha de “Failing New York Times” e os dois desmentem por completo a notícia do jornal norte-americano que dava conta, na quinta-feira, que o Pentágono preparou um briefing para Musk, que decorreria esta sexta-feira, sobre uma potencial guerra com a China.

O jornal cita quatro funcionários que confirmam não só a deslocação de Musk ao Péntágono, mas também o que o levaria até lá: uma sessão sobre planos militares que envolvem a grande potência chinesa e, entre outros segredos de Defesa, a transmissão das indicações e advertências em relação a um ameaça que venha a chegar da China, bem como as várias opções de alvos chineses atingir e em que período de tempo, nesse cenário.

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Na rede social X, Elon Musk, nomeado na administração Trump para liderar o departamento de eficiência governamental, disse aguardar com expectativa os “processos daqueles que no Pentágono estão a divulgar informações maliciosamente falsas ao New York Times”. Deixou a promessa: “Eles serão encontrados.”

The New York Times is pure propaganda. Also, I look forward to the prosecutions of those at the Pentagon who are leaking maliciously false information to NYT. They will be found. pic.twitter.com/xANvLMOH5j — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2025

Tal como destacado pelo próprio jornal que avançou a notícia que causou discórdia, numa atualização do artigo, diversas autoridades do Pentágono e o próprio presidente dos EUA negaram que a sessão marcada na sede do Departamento de Defesa fosse sobre a China ou quaisquer planos militares a envolver o país.

“A China nem será mencionada ou discutida”, garantiu Trump através da Truth Social, onde aproveitou para atacar não só o New York Times, mas também, de forma direta, a jornalista Maggie Haberman — que diz ser uma “golpista realmente idiota” que escreve sobre ele, usando “fontes anónimas e inventadas”.

O jornal destaca a relevância noticiosa do tema a ser debatido por Musk no Pentágono e o eventual acesso a alguns dos segredos militares mais confidenciais dos EUA — nomeadamente aos que envolvem a China — porque tal representa uma expansão dramática do seu papel já extenso como conselheiro de Trump. Acima de tudo, porque o dono da Tesla e da SpaceX tem amplos interesses financeiros na China e as suas empresas atuam, ao mesmo tempo, como umas das principais fornecedoras do Pentágono.

O New York Times diz ter questionado, via e-mail, um porta-voz da Casa Branca em relação ao propósito da visita de Musk e sobre se Donald Trump tinha conhecimento da mesma e ainda se considerava, ou não, que a mesma originava conflitos de interesse, tendo em conta os negócios do multimilionário. O jornal diz não ter recebido qualquer resposta atempadamente. As reações dos visados nas redes sociais surgiram já depois da publicação do artigo.

Também o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, se escusou, num primeiro contacto, a responder a questões idênticas enviadas pelo órgão de comunicação social. Mais uma vez, só depois de a peça jornalística ir para o ar é que Parnell emitiu uma breve declaração. “O Departamento de Defesa está animado para receber Elon Musk no Pentágono na sexta-feira. Ele foi convidado por Pete Hegseth e está apenas a visitar a sede”, garantiu.