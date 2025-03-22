A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, um homem de 48 anos, acompanhado de uma criança de seis, por suspeita de tráfico de menores e auxílio à imigração, revelou este sábado a Judiciária.
Em comunicado e sem especificar a data da detenção, a PJ indica que “deteve um cidadão estrangeiro indiciado pela prática de crimes de tráfico de menores, falsificação de documentos e auxílio à imigração ilegal, quando tentava entrar em território nacional”.
O suspeito chegou ao Porto proveniente de um voo de Istambul, na Turquia.
Trazia consigo uma menor de seis anos que “dizia ser sua filha”, descreve a PJ.
A situação foi comunicada pela PSP do posto de fronteira do Aeroporto Internacional do Porto.
Segundo a PJ, foi possível “recolher fortes indícios que apontam para uma situação de transporte de cidadãos menores estrangeiros, para eventual exploração laboral ou adoção ilegal”.
Os suspeito terá apresentado documentos falsos e mentido quanto à idade da criança e à relação de parentesco.
O suspeito foi detido pela PJ e presente às autoridades judiciárias para interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.
Já a criança foi acolhida num centro de acolhimento de proteção sob a alçada do Tribunal de Família e Menores.