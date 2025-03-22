A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na sexta-feira, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, um homem de 63 anos que transportava sete quilos de cocaína em frascos de shampoo e creme, revelou hoje esta polícia de investigação.

Em comunicado, a PJ indica que deteve um suspeito de “correio de droga” que se preparava para viajar para Malta, com mais de sete quilos de cocaína, na forma de creme e dissolvida numa solução líquida.

“De forma a passar despercebido em eventuais fiscalizações, o produto estupefaciente apresentava-se em frascos de shampoo e outros produtos de higiene pessoal, transportados de forma dissimulada entre peças de vestuário no interior da respetiva bagagem”, descreve a polícia.

A operação teve origem numa sinalização do passageiro pelo Ponto Único de Contacto para Cooperação Policial Internacional (PUC-CPI).

O suspeito foi abordado no aeroporto por elementos da Diretoria do Norte, unidade da PJ responsável pela investigação.

A PJ acrescenta que, ainda no aeroporto, foi feita uma análise preliminar ao produto estupefaciente, que acabou por ser corroborada pelo Laboratório de Polícia Científica.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório, tendo ficado sujeito a prisão preventiva.