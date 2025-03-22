O piloto britânico Lewis Hamilton (Ferrari) venceu este sábado a corrida sprint do Grande Prémio da China de Fórmula 1, segunda ronda da temporada, marcada pela degradação dos pneus no novo asfalto do circuito de Xangai.
Na segunda corrida que disputa pela Ferrari, Hamilton, que largou da pole position, gastou 30.39,965 minutos para completar as 19 voltas previstas, deixando na segunda posição o australiano Oscar Piastri (McLaren), a 6,889 segundos, com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) em terceiro, a 9,804, depois de partir do segundo posto.
Esta é a primeira vitória de Hamilton, sete vezes campeão mundial (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2029 e 2020), em corridas sprint e com as cores da Ferrari, numa prova em que o português Pedro Lamy se juntou ao painel de comissários, tendo, ainda, Rui Marques como diretor de corrida.
O piloto britânico aguentou a primeira posição no arranque, face ao ataque de Verstappen. O campeão mundial ainda pressionou Hamilton até meio da corrida, chegando a rodar a menos de meio segundo, mas os pneus não aguentaram a degradação provocada pelo novo asfalto da pista chinesa e Max acabaria até por perder o segundo lugar para Oscar Piastri.
“A corrida foi difícil. Muita gente subestimou a dificuldade em entrar numa nova equipa, as dificuldades de comunicação. Ouvi muitas críticas. É bom vir aqui e sentir-me confortável com o carro. Na Austrália não me senti confortável com o carro”, disse Hamilton.
O piloto britânico pediu paciência aos adeptos pois “Roma não se fez num dia”.
“Não sinto a pressão. Sei que os fãs e a equipa querem vencer mas Roma não se fez num dia. Isto é uma maratona e não um sprint”, concluiu.
O britânico George Russell (Mercedes) aguentou o quarto lugar face ao ataque final do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi quinto.
O líder do Mundial, o britânico Lando Norris (McLaren) não foi além do oitavo lugar, depois de uma corrida em que nunca teve ritmo para acompanhar os pilotos da frente, depois de ter dominado a prova de abertura do Mundial, na Austrália.
Uma quebra de rendimento que pode estar associada à alteração de regulamentos imposta pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) a partir deste GP, que reduziu substancialmente a tolerância de flexibilidade da asa traseira dos monolugares.
Com estes resultados, Lando Norris mantém a liderança do campeonato, com 26 pontos, mas agora com Max Verstappen a apenas dois, na segunda posição. George Russell é terceiro, com 20.
Domingo disputa-se a corrida principal.