Em tom de pré-campanha, Pedro Nuno Santos discursou este domingo no Porto, onde deverá anunciar os candidatos autárquicos do distrito, e atacou os “traços pessoais” de Luís Montenegro, que conduziram Portugal a umas eleições que o Partido Socialista tentou evitar.

“A diferença não está entre quem erra e quem não erra, está em como cada líder enfrenta o erro. Traços pessoais de um líder são essenciais para a forma como ele conduz um Governo e como ele se comporta perante o povo”, assumiu o secretário-geral do PS.

Pedro Nuno Santos voltou a reforçar que o PS tentou evitar a crise política e acusou o líder da Aliança Democrática de ser o único responsável pela queda do Executivo. “Se o primeiro-ministro não tivesse tomado opções levianas e irresponsáveis, não estaríamos aqui. A responsabilidade da crise política é apenas e só do primeiro-ministro, não é do PS, não é dos demais partidos da oposição, não é da comunicação social, é de Luís Montenegro”, disse.

“Aqui vamos nós para eleições legislativas. Não era isto que o PS desejava. Não me canso de lembrar da postura responsável que sempre foi a nossa. (…) Um líder político tem a obrigação de ser transparente, de não fugir ao escrutínio, ser humilde e não fugir aos seus erros. Não vale a pena separar Montenegro o consultor de Montenegro o primeiro-ministro. São exatamente a mesma pessoa”, argumentou.

O líder da oposição diz que “não era isto [eleições] que o PS desejava”, lembrando a viabilização do Orçamento do Estado e o acordo para escolher o Presidente da Assembleia da República para comprovar a “postura responsável” do partido que lidera.

Para o secretário-geral do PS, Luís Montenegro “esgotou a confiança dos portugueses” ao não prestar os esclarecimentos sobre a Spinumviva, a empresa familiar do primeiro-ministro que está no epicentro da crise política em Portugal.

“Chegamos aqui por causa dos inúmeros casos do primeiro-ministro. Apesar de tudo o que não sabemos, que é muito, o que sabemos já é suficiente para ter a convicção que Luís Montenegro não reúne as qualidades para poder ser primeiro-ministro de Portugal”, reforçou.

Pedro Nuno Santos pede um “Governo que não invente e que faça o que é preciso”, ao contrário, segundo o líder do PS, do Executivo de Montenegro, que acusa de estar a “travar o País”, não aproveitando as condições deixadas pelo último Governo socialista, chefiado por António Costa.

“Precisamos de fazer creches, lares e casas e de aumentar salários para termos professores, médicos e enfermeiros”, rematou.