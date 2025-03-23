Antes de chegar ao cinema, as (inúmeras) polémicas sobre a nova versão de Branca de Neve fizeram do filme um dos mais mediáticos do momento. Assim que começou a ser exibido, essa fama não se traduziu em receita e, apesar de não ter tido uma má semana de estreia, os números mostram que, nesse espaço de tempo, é o pior ‘remake’ da Disney.

Chegou aos cinemas na quinta-feira e, até este fim de semana, segundo estimativas de analistas consultados pelo New York Times, amealhou mais de 41 milhões de euros. Desde que a Disney intensificou a produção de ‘remakes’, nos últimos 15 anos, nenhum fez menos que 53 milhões de euros.

Esse valor só tinha sido alcançado em 2019, por ‘Dumbo’. O filme muito censurado por críticos e espetadores, tem apenas 2.2 estrelas no IMBD (plataforma de dados sobre filmes) e 44% no Rotten Tomatoes (numa escala que agrega críticas de vários especialistas).

Filme envolto em polémicas desde o início

A polémica em torno do filme começou com a escolha de Rachel Zegler para o papel de Branca de Neve, depois da atriz latina ter brilhado como Maria no West Side Story de Steven Spielberg. Algumas vozes criticaram a escolha de Zegler para desempenhar um papel descrito na história original como tendo “pele branca como a neve”.

Depois, surgiu um debate sobre a utilização de anões no filme, que Peter Dinklage, protagonista de Guerra dos Tronos, acusou de ser um “retrocesso” que não condizia com o facto de terem escolhido uma atriz latina para protagonista. Outras figuras públicas, no entanto, disseram que a posição de Dinklage contribuía para tirar cargos artísticos aos anões.

Em setembro de 2022, Zegler voltaria a estar no centro da polémica ao criticar o filme da Branca de Neve por ser “datado” e retratar uma história de amor com “um homem que literalmente persegue [a princesa]”. Nem os fãs, nem os produtores do filme original concordaram.

A atriz latina ainda teria um confronto ideológico com Gal Gadot, que interpreta a ‘Bruxa má’ do filme. Gadot, israelita que chegou a cumprir dois anos de serviço nas Forças de Defesa Israelitas, defendeu o seu país natal — disse que “não podia ficar em silêncio enquanto sobreviventes do Holocausto passavam pelos horrores do ataque de 7 de outubro [quando o Hamas atacou Israel]” —, enquanto Zegler partilhou, várias vezes, nas redes sociais, mensagens pró-Palestina.

Até à estreia do filme, Zegler ainda provocaria os apoiantes de Donald Trump ao criticar a reeleição do Presidente norte-americano, o que levou muitos conservadores republicanos a apelar a um boicote ao filme.

Ainda assim, analistas consultados pelo New York Times não associam os maus resultados do filme aos boicotes pela alegada “agenda woke” apontada pelos críticos, mas antes pelo cansaço dos espetadores com ‘remakes’ da Disney.

Apesar de toda a polémica, Branca de Neve até foi o filme com a melhor estreia doméstica desta semana e foi reproduzido em 4200 salas de cinema, na segunda melhor estreia do ano, depois do mais recente filme do Capitão América.