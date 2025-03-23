Uma mulher de 45 anos e um homem de 37 foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeita de um crime de homicídio, ocorrido em Angra do Heroísmo, Açores, em agosto de 2024, foi divulgado este domingo.

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, a detida é a mulher da vítima mortal, um homem de 54 anos.

A PJ esclarece que o homem morreu na madrugada de 16 de agosto de 2024, alegadamente por causas naturais, devido a problemas de saúde, mas “informações recebidas posteriormente, em outubro, levantaram suspeitas de crime, o que levou à abertura de uma investigação”.

“Após diligências que culminaram com a exumação do corpo e subsequente autópsia médico-legal, confirmou-se que a vítima foi assassinada através de estrangulamento”, adiantou.

Perante os “fortes indícios de coautoria” do crime de homicídio qualificado, a PJ deteve a viúva e um homem, seu familiar, que supostamente terá sido “contratado para cometer o crime”.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório, tendo ficado sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.