O bancário aposentado José Carita Monteiro, de 73 anos, é o candidato do Bloco de Esquerda pelo círculo eleitoral de Portalegre nas eleições legislativas de maio, divulgou o partido.

O nome de José Carita Monteiro foi aprovado no domingo, no decorrer da reunião da Mesa Nacional do BE.

Contactado esta segunda-feira pela agência Lusa, o candidato explicou que aceitou o desafio para “dar um sinal de vida” do BE no distrito de Portalegre, depois das “conturbações que tem havido” e que poderão ter levado o eleitorado da região a questionar se “provavelmente o BE já tinha uma certidão de óbito”.

José Carita Monteiro referia-se ao facto de 73 militantes do BE, entre os quais os responsáveis da comissão coordenadora distrital e das concelhias, terem-se demitido em fevereiro, por divergências com a direção nacional.

“Sou candidato para modificar um pouco a imagem que o BE tem no distrito porque nós, felizmente, temos muitas pessoas que respeitam a democracia e que apontam para caminhos contra a desertificação e em defesa da coesão”, disse.

Questionado sobre se a saída de militantes dificulta o trabalho do BE na região, José Carita Monteiro descarta essa possibilidade, sublinhando que “as tropas estavam muito inquinadas”.

Para o candidato, a saída de mais de 70 militantes do BE vai tornar a “tarefa mais facilitada”, permitindo ao partido desenvolver um trabalho de “forma coesa” e “sem corrupção ideológica“.

José Carita Monteiro já concorreu por três ocasiões ao município de Alter do Chão, nas eleições autárquicas, tendo a última vez ocorrido em 2017 pelo BE.

O círculo eleitoral de Portalegre é o que elege menos deputados no país, apenas dois, tendo nas últimas eleições sido atribuídos os mandatos a Ricardo Pinheiro (PS) e Henrique de Freitas (Chega).

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que as eleições legislativas antecipadas vão realizar-se a 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo PSD/CDS-PP, que viu a sua moção de confiança chumbada no parlamento.