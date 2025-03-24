O antigo coordenador do Bloco de Esquerda Francisco Louçã, este sábado indicado para encabeçar a lista do partido pelo círculo eleitoral de Braga nas legislativas antecipadas de maio, diz que regressa à política porque há um “fascista na Casa Branca” e “isso muda a política”.

Em entrevista ao jornal Público esta segunda-feira, o histórico bloquista admite que “não tinha concebido voltar a ser deputado” e que o faz como “resposta a uma emergência” depois de Mariana Mortágua lhe ter batido à porta. “A Mariana [Mortágua] bateu-me à porta, dizendo isto mesmo. Há qualquer coisa que está a mudar. O mundo mudou de base”, justifica.

“Donald Trump tomou posse no dia 20 de Janeiro. Estes dois meses que passaram são um tumulto. Nós temos um fascista na Casa Branca. E isso muda a política”, diz Louçã, que acredita que o “contexto novo […] exige muito mais à esquerda do que grande parte dela está a ver”. “Exige ir buscar os princípios da esquerda, a sua capacidade de diálogo, a sua combatividade, a sua clareza para poder reverter esta maré”, diz ao mesmo jornal. “E eu quero contribuir para isso. Em Braga, significa retirar da equação alguns deputados do Chega. E no país significa dar força a uma esquerda que junta muitas gerações e muita capacidade e coerência”, continua.

Francisco Louçã, economista, 68 anos, é antigo líder do Partido Socialista Revolucionário (PSR) e foi coordenador do Bloco de Esquerda entre 2005 e 2012. Eleito deputado cinco vezes (1999, 2002, 2005, 2009 e 2011, sempre por Lisboa), foi também candidato às eleições presidenciais de 2006 — ficou em quinto lugar.