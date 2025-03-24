Um sismo de magnitude 4,4 na escala de Richter foi esta segunda-feira sentido com maior intensidade em Albufeira e Faro, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adianta que o sismo teve o seu epicentro a cerca de 75 quilómetros a sul de Faro e foi registado pelas 05h18 nas estações da Rede Sísmica do Continente.

Este abalo foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Albufeira e Faro.

O sismo foi ainda sentido com menor intensidade no concelho de Loulé, no distrito de Faro. Seis minutos depois verificou-se uma réplica, com magnitude de 1.8 e a uma profundidade de 17 Km.

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Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição”.

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, percecionando-se uma “vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”, revela o IPMA na sua página da Internet.

A intensidade máxima IV (moderado) e V (forte) da escala de Mercalli modificada significa que a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos, os carros estacionados balançam, janelas e portas tremem e é sentido fora de casa.