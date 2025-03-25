A deputada municipal Alexandra Cunha vai ser a candidata da Iniciativa Libera (IL) à presidência do município açoriano de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nas eleições autárquicas deste ano, anunciou nesta segunda-feira o partido.

Segundo um comunicado do Grupo de Coordenação Local dos liberais açorianos, o compromisso assumido pela candidata é “governar com responsabilidade, transparência e resultados”.

A candidatura de Alexandra Cunha foi aprovada pelas estruturas regionais da IL e já foi comunicada aos órgãos nacionais do partido, adianta.

A candidata, de 50 anos, é licenciada em Engenharia Agroindustrial, pelo Instituto Superior de Agronomia, e possui formação complementar como Técnica Superior de Higiene e Segurança no Trabalho.

“A Iniciativa Liberal apresenta-se às próximas eleições autárquicas com uma certeza: Ponta Delgada merece mais. Ponta Delgada merece liberdade”, assume Hugo Almeida, o coordenador regional nos Açores da IL, citado na nota.

Segundo o dirigente, a candidata, que atualmente também é chefe de gabinete da representação parlamentar da Iniciativa Liberal nos Açores, tem “um valioso percurso no partido, desde 2020”, que tem sido “marcado pela defesa intransigente dos interesses dos cidadãos”.

“Nos últimos quatro anos, enquanto deputada municipal em Ponta Delgada, destacou-se pela defesa da melhoria das condições de segurança e inclusão social, pelo combate à burocracia criada pelo executivo camarário, pela racionalização da despesa municipal, pela denúncia sistemática da falta de transparência e sucessivos casos de má gestão”, lê-se.

Segundo Hugo Almeida, a candidatura de Alexandra Cunha “apresenta-se com um compromisso inabalável: Ponta Delgada primeiro! Primeiro que interesses partidários, pessoais ou políticos. Primeiro que a burocracia e a opacidade. Primeiro que qualquer lógica de perpetuação do poder”.

O líder regional da IL adianta que o objetivo central da candidatura é “colocar os cidadãos de volta à mesa das decisões que impactam diretamente a sua vida”, vincando que Alexandra Cunha “não só é a melhor candidata para liderar a Câmara Municipal de Ponta Delgada, como representa a verdadeira alternativa à política do costume”.

“Alexandra Cunha tem demonstrado, ao longo dos anos, uma coragem inabalável na defesa da transparência, da boa gestão e da liberdade dos cidadãos”, salienta.

Já foram anunciados como candidatos à maior autarquia dos Açores o atual presidente do município, Pedro Nascimento Cabral (PSD), Sónia Nicolau (antiga militante socialista, que irá concorrer pelo movimento cívico e independente “Ponta Delgada para todos”) e Isabel Almeida Rodrigues (PS).

O atual executivo da Câmara Municipal de Ponta Delgada é composto por cinco eleitos do PSD e quatro do PS.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre setembro e outubro deste ano.