O vice-presidente da Câmara de Valpaços, Jorge Mata Pires, é o candidato do PSD a este município do distrito de Vila Real nas autárquicas deste ano, pretendendo consolidar o concelho como destino sustentável de turismo de natureza e gastronómico.

“A minha candidatura nasce de um compromisso com Valpaços, com a sua história e também com o futuro, naturalmente”, afirmou esta terça-feira à agência Lusa Jorge Mata Pires.

Com 52 anos, Jorge Mata Pires é licenciado em engenharia florestal e mestre em gestão e conservação da natureza — ramo economia, planeamento e desenvolvimento rural e exerce, atualmente, o cargo de vice-presidente de Câmara.

Há cerca de 25 anos no município, o autarca já foi adjunto da vereação, chefe de gabinete do presidente e vereador a tempo inteiro durante sete anos.

O candidato disse que quer continuar este percurso e garantir que Valpaços se moderniza, sem perder a sua identidade, apostando numa “gestão responsável, com uma visão inovadora”.

Para enfrentar os desafios que o município enfrenta, Jorge Mata Pires quer atrair e fixar jovens, potenciar a criação de emprego privado e qualificado e modernizar os setores estratégicos.

“Quero reforçar a qualidade de vida do nosso concelho, quero captar mais investimento para a habitação, quero tornar Valpaços mais atrativo, com mais espaços verdes, dinamismo cultural, prática desportiva e quero também acelerar o processo de afirmação de Valpaços enquanto destino de turismo de natureza e também gastronómico”, sublinhou.

Este é, frisou, um concelho com um grande potencial nesta área.

O turismo de natureza é uma bandeira do município, onde foram criadas praias fluviais e uma rede de percursos, mas o candidato quer ir mais além e atrair operadores turísticos e investimentos nesta área.

Segundo salientou, as bases estão criadas e, por isso, quer trabalhar na captação de novos investidores e no fortalecimento das empresas locais.

A principal atividade económica do concelho é a agricultura, com destaque para a castanha, azeite e vinho, e Jorge Mata Pires defendeu a modernização deste setor, bem como a aposta na inovação e um trabalho próximo com as associações locais para posicionar melhor os produtos locais, quer no mercado nacional, quer no internacional.

Entre os projetos delineados estão também a construção de um centro interpretativo da castanha, em Carrazedo de Montenegro, associado à investigação e às universidades, para projetar a marca local que é a castanha judia, bem como a reformulação da casa do vinho, a ampliação do pavilhão multiusos e a criação do parque verde da cidade.

“Também tenho uma palavra para os jovens, que eu quero envolver no desenvolvimento deste concelho. Os jovens são essenciais para o futuro e eu quero reforçar o apoio à educação, garantir melhores condições para os nossos estudantes que estão no ensino superior, criar incentivos para o regresso ao concelho”, salientou.

Na área social, o candidato quer manter os projetos existentes dirigidos aos mais velhos, mas quer também trabalhar na criação de um sistema de apoio, designadamente um seguro corporativo, que facilite o acesso a serviços de saúde e de farmácia quer aos idosos, quer ainda, por exemplo, aos bombeiros.

“Que seja acima de tudo um concelho de oportunidades para todos e esta será, com toda a certeza, a nossa missão”, sublinhou.

Jorge Mata Pires foi presidente da Juventude Social-democrata da secção de Valpaços, vice-presidente da distrital de Vila Real da JSD e é o presidente da comissão política de secção do PSD de Valpaços.

Além de Jorge Mata Pires, neste concelho é já conhecida a lista do Chega às eleições autárquicas que se devem realizar entre setembro e outubro, que é encabeçada por Alexandra Gomes.

Em 2021, o PSD ganhou as eleições em Valpaços com 7.367 votos (73,84%), conquistando seis mandatos, o PS teve 1.359 votos (13,62%) e um mandato, o CDS-PP obteve 303 votos (3,04%) e o Chega 198 votos (1,98%).