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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou, esta terça-feira, que iniciará na quarta-feira entrevistas aos candidatos a substituir o diretor do Shin Bet, a agência de serviços secretos internos do país.

“O primeiro-ministro israelita vai começar amanhã [quarta-feira] as entrevistas aos candidatos para o lugar de Ronen Bar”, declarou o gabinete de Netanyahu.

O governo, um dos mais à direita da história de Israel, anunciou na noite de 20 para 21 de março que ia demitir Ronen Bar, em quem Netanyahu disse já não confiar.

Milhares de israelitas manifestaram-se em Jerusalém contra a demissão e foram interpostos cinco recursos judiciais contra a decisão governamental de demitir o responsável da agência de serviços secretos internos do país.

O Supremo Tribunal rapidamente anunciou “uma medida provisória que suspende” a demissão de Ronen Bar, durante o período em que realiza audiências para analisar, até 08 de abril, os recursos.

A Procuradora-Geral da República, Gali Baharav-Miara, que desempenha também o papel de conselheira jurídica do governo, avisou na altura Netanyahu de que a decisão do Supremo Tribunal o “proibiria” temporariamente de nomear um novo chefe para o Shin Bet.

Foi a rejeição do seu recurso que veio hoje invalidar a decisão do Supremo Tribunal, permitindo assim a Netanyahu receber candidatos ao cargo de Ronen Bar.

Tal como Ronen Bar, também Baharav-Miara está na mira do governo israelita, uma vez que criticou abertamente a destituição do diretor do Shin Bet no plano jurídico e acusou Netanyahu de “conflito de interesses” no caso.

Já em dezembro de 2022, Baharav-Miara afirmou que o projeto de reforma da Justiça apresentado pelo governo de Netanyahu ameaçava transformar Israel numa “democracia no nome mas não na essência“. A reforma, que poria fim à independência do poder judicial, dividiu profundamente o país em 2023. O governo suspendeu-a oficialmente quando iniciou a guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, a 7 de outubro de 2023, mas reativou nos últimos meses o projeto.