Confirmam-se os sinais avançados no passado dia 17 pela WWD. Esta terça-feira, a Mugler anunciou um novo nome para assumir a direção criativa da marca detida pelo conglomerado L’Oreal. De origem portuguesa, Miguel Castro Freitas é o nome que se segue a Casey Cadwallader, o norte-americano que assumira os comandos em 2018 e que se afasta de funções no final de março. “É uma honra juntar-me à espetacular casa de Mugler. Como um dos grandes costureiros do século XX, Mugler reimaginou o poder e os limites da moda. Ao lado das equipas, estou emocionado em trazer minha própria visão, história e emoção para este património monumental”, disse Castro Freitas, citado pela Vogue.

Afastado dos holofotes, com um trabalho desenvolvido essencialmente nos bastidores, o designer é um ilustre anónimo para o grande público, e até “pouco conhecido” nos corredores da Moda. Castro Freitas formou-se na Central Saint Martins em 2004, e terá sido escolhido a dedo pelo mestre John Galliano para trabalhar na Dior após concluir a licenciatura. Ocupou ainda cargos de designer na Yves Saint Laurent com Stefano Pilati e Lanvin ao lado de Alber Elbaz. O curriculum de posições séniores não fica por aqui. Foi chefe de alfaiataria da Christian Dior, liderada por Raf Simons, chefe de moda feminina da Dries Van Noten e diretor criativo da Sportmarx, liderando as coleções SS21 à SS24. “Ele pode não se enquadrar na categoria de designers de renome ou ter presença nas redes sociais, mas tem 20 anos de experiência trabalhando para casas de luxo estabelecidas.“

A criação da sua conta de instagram coincide aliás com o anúncio do novo cargo na Mugler, onde em pouco tempo somava já mais de mil seguidores — e a partir da qual deverá saltar para um lugar naturalmente menos discreto. Na única imagem partilhada, Miguel surge fotografado por Robi Rodriguez, que inclui no portfolio campanhas para a Sportmarx.

“Miguel vive e respira o espírito Mugler. O seu profundo conhecimento do DNA da Mugler e sua vasta criatividade e talento fizeram dele uma escolha natural”, disse Danièle Lahana-Aidenbaum, presidente global da marca Mugler fashion & fragrances.

Foi na década de 1970 que o extravagante e polémico criador francês Thierry Mugler lançou a etiqueta que ficaria célebre, entre outros motivos, pelo lançamento de perfumes icónicos. Mugler morreu em janeiro de 2022, aos 73 anos.

A marca esteve ausente do mais recente calendário da Semana da Moda de Paris, alimentando assim os rumores de que estariam mudanças em curso e novidades no horizonte. Assim foi. A coleção de estreia do designer português será conhecida em setembro, quando forem apresentadas as novidades SS26 da indústria.