Israel estará a preparar-se voltar a assumir o controlo administrativo da Faixa de Gaza. O britânico Financial Times noticiou na noite de segunda-feira que há uma proposta – ainda não aprovada pelo governo israelita – que passa por uma ocupação total da Faixa de Gaza. Esse é um cenário que Joe Biden não via com bons olhos mas Trump apoia.

“A anterior administração [nos EUA] queria que nós acabássemos a guerra. Trump quer que nós vençamos a guerra”, afirmou uma das fontes israelitas que confirmaram a notícia ao Financial Times. “Os EUA também têm um interesse nacional na derrota do Hamas”, acrescentou.

A proposta em causa foi concebida pelo novo líder das Força de Defesa de Israel (IDF), com um apoio não-oficial de membros dos partidos nacionalistas que suportam a coligação de Benjamin Netanyahu.

Em concreto, este plano prevê a ativação de várias unidades de combate que iriam reinvadir Gaza por via terrestre e neutralizar as estruturas do Hamas. Ao mesmo tempo, os dois milhões de habitantes de Gaza seriam enviados para zonas “humanitárias”, com o exército israelita a assumir o controlo do enclave que ocupou ao longo de quatro décadas, até 2005.

Uma das fontes citadas pelo jornal britânico acrescenta que, nos termos deste plano, Israel passaria a controlar a entrada e distribuição de ajuda humanitária – tendo feito, recentemente, uma análise sobre quantas calorias cada palestiniano teria de receber, por dia, para sobreviver. Em cima da mesa está a possibilidade de a ajuda humanitária passar a ser entregue diretamente às pessoas, para garantir que não acaba nas mãos do Hamas.