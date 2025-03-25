Pelo menos 43 pessoas foram esta terça-feira detidas por alegadamente insultarem o Presidente da Turquia e a sua família durante um novo protesto em massa contra a detenção do presidente da Câmara de Istambul, o social-democrata Ekrem Imamoglu.

O ministro da Administração Interna, Ali Yerlikaya, numa publicação na rede social X, referiu-se aos “insultos vis” dirigidos a Recep Tayyip Erdogan, à sua mãe, que já morreu, e à sua família durante o protesto de segunda-feira à noite na Praça Saraçhane, em Istambul, onde se situa a Câmara Municipal.

Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 24, 2025

O ministro indicou que foram detidas 43 pessoas e que a investigação prossegue para localizar mais suspeitos.

O jornal BirGün refere que as detenções ocorreram esta terça-feira de manhã nas casas dos arguidos em Istambul, mas também em Ancara, Izmir e Eskisehir.

Durante o protesto de segunda-feira à noite, a polícia usou gás lacrimogéneo contra milhares de manifestantes, obrigando muitos a procurar refúgio na Câmara Municipal.

Durante os protestos na cidade de Antalya, a polícia usou canhões de água para dispersar os manifestantes, e pelo menos 25 pessoas foram detidas.

Também na segunda-feira à noite, o comissário para os direitos humanos do Conselho da Europa manifestou preocupação com o uso desproporcional da força pela polícia durante os protestos na Turquia contra a detenção do autarca da oposição de Istambul, e pediu que os direitos sejam respeitados.

“Estou preocupado com os relatos de uso desproporcional da força pela polícia e com as restrições generalizadas ao direito de receber e transmitir informações na Turquia no contexto dos protestos dos últimos dias”, disse o comissário Michael O’Flaherty em comunicado.

Na nota, o comissário pede às autoridades turcas “que respeitem as suas obrigações em matéria de direitos humanos, especialmente no que diz respeito à liberdade de reunião pacífica, à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa”.

O presidente da Câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, que está no cargo desde 2019, foi detido na quarta-feira e mantido sob custódia no domingo por acusações de corrupção e suborno que a oposição considera inventadas.

O líder social-democrata enfrentaria Erdogan, que está no poder há mais de 20 anos, nas eleições presidenciais marcadas para 2028.

A Human Rights Watch (HRW) disse que esta prisão está a usar o sistema de justiça como arma para eliminar os rivais políticos.

Na segunda-feira, foram detidas 144 pessoas, incluindo vários jornalistas que cobriam as manifestações, e a Ordem dos Advogados de Izmir confirmou que 400 já foram detidas só naquela cidade.

A organização internacional Repórteres Sem Fronteiras (RSF) condenou estas detenções, assim como várias associações de imprensa turcas.