No domingo, Jakob Ingebrigtsen estava a sagrar-se campeão do mundo de pista coberta nos 1.500 e 3.000 metros em Nanjing, na China. Esta segunda-feira, à distância, Jakob Ingebrigtsen assistiu à distância à audiência judicial em que o pai se declarou inocente da acusação de o agredir fisicamente durante anos a fio.

Para perceber a dicotomia, na verdade, é preciso recuar a 2023. Na altura, Jakob, Henrik e Filip, os três irmãos Ingebrigtsen que são todos especialistas na meia distância, assinaram uma carta enviada ao jornal Verdens Gang onde acusavam o pai de “violência física” e comportamento “agressivo e controlador” enquanto cumpriu as funções de treinador, garantindo que não tinham qualquer relação com o progenitor há dois anos. No mesmo texto, os três irmãos revelavam que os episódios de violência ocorriam tanto em contexto pessoal como profissional.

“Escrever aquilo que estamos a escrever dói, em muitos sentidos. Dói porque afeta uma pessoa que significou muito para nós e para a nossa carreira. Crescemos com um pai que foi muito agressivo e controlador e que utilizou a violência física e as ameaças como parte da sua educação”, começam por referir os noruegueses, atualmente com 24, 34 e 31 anos, que em conjunto somam várias medalhas em Europeus e Mundiais, para além de presenças em Jogos Olímpicos, sendo que Jakob foi mesmo campeão olímpico dos 1.500 metros em Tóquio e dos 5.000 metros em Paris.

“Ainda sentimos o desconforto e o medo que nos acompanharam desde a infância. Vivemos com isso e, na idade adulta, seguimos em frente. Pensávamos que sim, pelo menos. Se olharmos para trás, percebemos que fomos ingénuos. Há dois anos, voltaram a ocorrer as mesmas agressões e castigos físicos e isso foi a gota que fez o copo transbordar. A situação por que passámos enquanto família era insustentável e devia ter sido travada antes. A pressão que sentimos foi desumana. Ficámos sem energia e a alegria de praticar desporto desapareceu”, acrescentavam.

A relação conturbada entre pai e filhos já tinha ficado visível nos Mundiais de Budapeste de 2023, em agosto, onde Jakob vetou a presença do pai na concentração da comitiva da Noruega — em que este estava incluído enquanto treinador de outro atleta, Narve Gilje Nordas, algo que forçou a separação da equipa em duas unidades hoteleiras distintas. Em comunicado, porém, Gjert Ingebrigtsen negou desde logo todas as acusações.

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“As afirmações carecem de fundamento. Nunca utilizei a violência contra os meus filhos. Também me apercebi de que tenho fragilidades enquanto pai e de que fui demasiado treinador, mas só demasiado tarde. A nossa família viveu no foco público durante muitos anos e escolhemos deixar que o público entrasse nas nossas vidas através de séries de televisão, entrevistas e muito mais. Que tenha existido violência nesta vida familiar pública é impensável. O povo norueguês viu as nossas vidas, para o bem e para o mal. Estou longe de ser perfeito enquanto pai e marido, mas não sou violento”, atirou, recordando que a família, pais e sete filhos, foi protagonista de um reality show na Noruega durante anos a fio.

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Na altura, na sequência da carta dos três irmãos, a Federação Norueguesa de Atletismo indicou desde logo que não iria atribuir a acreditação de treinador a Gjert Ingebrigtsen tanto para os Mundiais de Pista Coberta do ano seguinte, em Glasgow, como para os Europeus de Roma, em Itália. As autoridades norueguesas começaram a investigar logo depois do texto ser publicado no jornal e em abril de 2024 surgiu uma outra acusação, também de violência física, mas em relação à filha Ingrid: no fim, o patriarca do clã Ingebrigtsen foi formalmente acusado de abuso físico face à filha e a Jakob, com Henrik e Filip a serem excluídos do processo por falta de provas.

The father of Norwegian middle-distance runner Jakob Ingebrigtsen has gone on trial accused of violently abusing his son https://t.co/y7GuTIHHIm — breakingnews.ie (@breakingnewsie) March 24, 2025

Segundo a acusação, Gjert Ingebrigtsen agrediu, ameaçou e insultou Jakob em várias ocasiões entre 2008, quando este tinha apenas sete anos, e 2017, quando acabou por sair de casa. Em 2009, terá dado um pontapé no abdómen do filho quando este caiu a andar de mota. Vários anos mais tarde, terá ameaçado “bater-lhe até ficar sem sentidos”. No que diz respeito à filha, é acusado de, de 2018 a 2022, ter sido abusivo através de insultos, ameaças e agressões, incluindo ocasiões em que lhe bateu com a mão ou uma toalha molhada.

Gjert Ingebrigtsen arrisca uma pena que pode chegar aos seis anos de prisão e, esta segunda-feira e no início do julgamento, declarou-se inocente de todas as acusações. É expectável que as audiências decorram até meio do mês de maio, na cidade norueguesa de Sandnes, e Jakob, Henrik, Filip, Ingrid e a mãe Tone foram todos chamados a testemunhar.

O primeiro a falar em tribunal, na verdade, foi mesmo o campeão olímpico. Esta terça-feira, Jakob Ingebrigsten descreveu uma infância “muito ligada ao medo”. “Existiu uma cultura baseada no medo durante muito tempo. Como adolescente, era um conceito com o qual estava muito identificado. Não tinha livre-arbítrio ou opinião sobre nada. Cresci num ambiente onde tudo era controlado e decidido por mim. Existia uma enorme dose de manipulação”, começou por explicar, revelando depois um episódio em que o pai o agrediu depois de ter negativa num teste.

“Lembro-me de estar extremamente assustado. Tinha feito algo de mal, estava aterrorizado com o que podia acontecer”, contou, para além de recordar que o pai tentou que terminasse a relação com a atual mulher, Elisabeth, por ter receio de que o namoro prejudicasse a carreira desportiva do filho. “Não conseguia entender como é que o meu próprio pai podia falar daquele maneira sobre ela, sobre alguém de quem eu gostava”, terminou.