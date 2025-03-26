A Polícia Judiciária deteve em Braga um homem suspeito de matar e esconder um cadáver, em Alicante, em Espanha, avançou a CNN Portugal e confirmou a PJ em comunicado. Jonny Smyth, jovem de 26 anos de Belfast, na Irlanda do Norte, terá assassinado a tiro John George, compatriota de 37 anos com quem estava a passar férias no sudeste espanhol, no final do ano passado, revelou, na altura do homicídio, a imprensa britânica.

“A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, localizou e deteve, na cidade de Braga, um cidadão estrangeiro, sobre o qual pediam mandados de detenção europeu e internacional, emitidos pelas autoridades espanholas, por ser suspeito da prática de um crime de homicídio praticado em Alicante”, revelou a PJ.

A vítima foi dada como desaparecida a 14 de dezembro, em Espanha, e o corpo só foi encontrado a 7 de janeiro de 2025, numa zona agrícola isolada, com marcas de um tiro na cara e no peito e sinais de esfaqueamento.

“Desde o início da investigação das autoridades espanholas que surgiram fortes indícios da existência de crime de homicídio, com ocultação de cadáver, e do envolvimento do suspeito em tais factos, o qual, logo após os mesmos, terá fugido para países terceiros, supostamente localizados no Médio Oriente e na Ásia”, acrescentou a PJ.

Chegou depois a Portugal, onde foi localizado com a “pronta intervenção do Ministério Público – DIAP de Guimarães”.

Antes de Jonny Smyth, em Espanha já tinha sido detido outro suspeito pela coautoria dos factos que tiveram grande repercussão pública tanto em Espanha como no Reino Unido.

O detido, de 26 anos, será presente ao Tribunal da Relação de Guimarães tendo em vista apreciar a sua detenção e o pedido de extradição para o Reino de Espanha.