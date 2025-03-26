Foi prolongada por mais 24 horas a detenção dos avós e de dois tios de Émile, a criança francesa que desapareceu de uma aldeia nos Alpes em julho de 2023.

Na manhã desta terça-feira, os avós Philippe e Anne Vedovini, e dois dos seus filhos adultos, foram detidos em Aix-en-Provence e Aubagne, por suspeitas de homicídio voluntário e ocultação de cadáver. O corpo do menino, de dois anos e meio, foi encontrado em março de 2024, oito meses após o desaparecimento.

Os familiares da criança continuam a ser ouvidos e, segundo a imprensa francesa, os advogados dos avós preparam-se para uma “maratona” de interrogatórios na polícia de Marselha, segundo relata o jornal Le Figaro. Tratando-se de um caso de homicídio e ocultação de cadáver, os quatro elementos da família podem ser mantidos sob prisão preventiva até 48 horas no contexto.

Isabelle Colombani, advogada de Philippe Vedovini, o avô de Émile, declarou esta quarta-feira que o cliente está disponível para “uma colaboração total com as autoridades”. “Vamos retomar esta maratona judicial e veremos quais as perguntas que vão ser feitas e as respostas que serão dadas”, cita a BFMTV.

Dada a prorrogação do período de detenção do seu cliente e dos outros suspeitos, Colombani considerou também que o período deve ser cumprido até ao fim, ou seja até às 6h05 desta quinta-feira (hora local). “A detenção preventiva prossegue, como previsto. Prevê-se que continue durante parte do dia, por isso temos de deixar os investigadores fazer o seu trabalho”, afirmou à emissora francesa.

De resto, Philippe Vedovini já foi sujeito a seis interrogatórios ao longo de todo o dia, continuando noite dentro. “As audiências vão continuar esta noite”, confirmou Isabelle Colombani à BFMTV.

“É óbvio que, para uma avó que perdeu o neto em circunstâncias tão trágicas, ser interrogada sobre as circunstâncias deste caso enquanto está sob custódia policial é inevitavelmente uma provação”, acrescentou Julien Pinelli, advogado da avó Anne Vedovini, em declarações na manhã desta quarta-feira.

Além dos interrogatórios aos familiares sob suspeita, as autoridades estão também em audiências com testemunhas relacionadas com o caso. Até agora, nada se sabe sob o conteúdo destas diligências, mas a rádio RTL adianta que o modus operandi consiste em interrogar os quatro detidos em simultâneo, em várias fases e em várias audições sucessivas. Desta forma, os procuradores estão à procura de entender que versões fornecidas pelas diferentes partes se complementam ou chocam em tempo real.

Além disso, foram apreendidos um atrelado de cavalos pertencente ao avô de Emile e um carro da família, estando a ser examinados em busca de vestígios de sangue. Os resultados da perícia, no entanto, só estarão disponíveis dentro de algumas semanas.

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Morte de padre que batizou Émile gera dúvidas

À margem de detenção dos familiares de Émile, há outro ponto de ligação ao caso que está a ganhar atenção na imprensa francesa. A 15 de março, foi encontrado morto Claude Gilliot, o padre que batizou o pequeno Émile em 2020. “É com tristeza que tomamos conhecimento da morte do Irmão Claude Gilliot, ocorrida em 15 de março, aos 85 anos”, anunciou um comunicado do arcebispo de Ain-en-Provence e Arles, citado pelo Figaro.

O padre, que era também professor universitário e um reconhecido islamólogo, foi encontrado morto no seu apartamento, após a “absorção maciça de medicamentos”, informou a polícia, escreve a Paris Match. O caso está a ser tratado como um suicídio, sendo que foi encontrada uma nota de despedida junto ao corpo de Gilliot onde se lê: ““Digam à minha irmã, ao meu cunhado, que os amo a todos. E uma última profissão de fé: “Só o amor conta. Proclamem o Evangelho. Deus é bom e misericordioso, ó Jesus manso e humilde de coração”.

O padre foi responsável pela capela que a família de Émile frequentava até setembro de 2023, quando foi afastado pelo bispo de Aix.

A irmã do padre levantou suspeitas sobre a família de Émile após a morte do familiar, este mês. “Estou muito zangada com a família do pequeno Émile, porque acho que tudo começou com eles”, avançou à Paris Match.

O padre teria uma relação amigável com a família até ao desaparecimento de Émile. Segundo a imprensa, o facto de o padre ter feito chegar à imprensa uma fotografia dos pais do menino, Marie e Colomban Soleil, terá posto um ponto final na relação entre o pároco e a família Vedovini.