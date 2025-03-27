O atual presidente da Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal, o comunista Paulo Silva, recandidata-se a um segundo mandato pela CDU, foi anunciado nesta quinta-feira.

Em declarações à agência Lusa Paulo Silva explicou que o seu projeto “é de continuidade do que tem sido feito pela CDU no concelho desde o 25 de abril, com uma aposta no desenvolvimento e crescimento do município, quer a nível social quer a nível económico”.

Entre os projetos que defende destacou a construção do Hospital do Seixal, manifestando a esperança de que “finalmente avance e se concretize”, assim como a escola de 2º e 3º ciclo e secundária de Fernão Ferro.

Por outro lado, o autarca disse esperar concretizar o projeto de arrendamento acessível que tem vindo a defender para que a população do Seixal tenha acesso a habitação condigna.

A habitação, explicou, é uma das maiores preocupações do país e do concelho e, embora considere já terem sido dado passos significativos com o realojamento total dos moradores de Vale de Chicharros (conhecido como bairro da Jamaica), do Rio Judeu e ainda de uma parte do bairro de Santa Marta, advoga que ainda há muito mais para fazer.

“Só não temos feito mais porque esta questão da habitação é uma responsabilidade primeira da Administração Central. A Câmara Municipal do Seixal, como sempre, é parte da solução, nunca do problema, e estamos a trabalhar afincadamente para resolvermos esse problema, mas tenho pena que a Administração Central não trabalhe à mesma velocidade com que nós trabalhamos, porque se o fizesse, tenho a certeza de que estaríamos muito mais adiantados”, disse.

A título de exemplo, Paulo Silva referiu que tem um projeto na área do arrendamento acessível, que considera de extrema importância, para que existam casas no mercado com rendas de 350 a 400 euros, no qual a autarquia investiu mais de três milhões de euros numa candidatura que apresentou em março de 2024, mas que até ao momento só teve resposta do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) para 12 frações.

O projeto, explicou, previa a criação de 150 frações para arrendamento acessível, mas apenas estas referentes a um prédio adquirido pela autarquia na freguesia da Amora e à reconversão de um antigo Centro de Saúde, em Corroios, tiveram luz verde por parte do IHRU, um ano depois da candidatura.

“Portanto, não trabalham à mesma velocidade com que nós trabalhamos”, disse, adiantando que mesmo as 150 propostas ficavam aquém das necessidades do concelho.

Com 59 anos, Paulo Alexandre da Conceição Silva exerceu advocacia durante 30 anos, tendo sido sócio fundador da sociedade Paulo Silva e Associados – Sociedade de Advogados.

Natural da freguesia de Amora, no concelho do Seixal, o candidato anunciado pela CDU é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, com frequência de Pós-Graduação em Direito das Sociedades Comerciais.

Enquanto estudante universitário foi presidente da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, de 1988 a 1990, e membro do Senado da Universidade de Lisboa, em 1989/90.

Paulo Silva foi ainda membro da Assembleia de Representantes da Faculdade de Direito de Lisboa, de 1985 a 1990, e do Conselho Fiscal da Associação Académica de Lisboa, em 1989.

No Seixal, onde reside, o candidato da CDU foi atleta federado de futebol no Paio Pires Futebol Clube e no Seixal Futebol Clube e de xadrez na Sociedade Musical 5 de Outubro.

Na autarquia exerceu os cargos de vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal e de vereador com o Pelouro da Cultura, Juventude, Participação, Desenvolvimento Social e Saúde, entre 2021 e 2022

Atualmente, é presidente da Câmara Municipal desde 2022, tendo sucedido ao comunista Joaquim Santos, que renunciou ao cargo um ano depois de ter sido reeleito.

Nas últimas eleições autárquicas, a CDU conquistou cinco mandatos, o PS quatro e o PSD um.

Faz ainda parte do atual executivo o vereador independente Henrique Freire, que foi eleito pelo Chega, mas afastou-se, entretanto, do partido.

As eleições autárquicas deverão ocorrer entre setembro e outubro.