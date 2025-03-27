A capitania do Porto do Funchal emitiu nesta quinta-feira avisos de mau tempo e de vento forte para o arquipélago da Madeira, recomendando aos proprietários e armadores de embarcações que tomem precauções de segurança.

Os avisos têm por base as informações recebidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), indica a autoridade regional.

O aviso de mau tempo, de sinal 6, correspondendo a vento de 51 a 62 quilómetros por hora proveniente de qualquer direção, não especificando até quando vigora. O de vento forte foi emitido até às 18h00 de sexta-feira.

A visibilidade será boa, por vezes moderada, e a ondulação pode chegar aos três metros na costa norte, não devendo ultrapassar os dois metros na zona sul da ilha.

A capitania do Porto do Funchal recomenda o reforço da amarração e a vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, que sejam evitados passeio junto ao mar ou em zonas expostas, assim como que não seja praticada a atividade de pesca lúdica, sobretudo junto a falésias, arribas ou zonas frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

O IPMA colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo devido ao vento forte previsto até sábado.