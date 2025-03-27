Rumeysa Ozturk, uma estudante de doutoramento na Universidade de Tufts, localizada no estado norte-americano do Massachusetts, foi detida esta quarta-feira à luz do dia na cidade de Somerville pelas autoridades federais. O vídeo, capturado por uma câmara de vigilância nas redondezas, foi publicado nas redes sociais e mostra a mulher de 30 anos a ser abordada no meio da rua por um homem encapuzado, sendo que depois juntam-se outros agentes que acabaram por detê-la. A jovem foi detida quando se deslocava para uma refeição iftar com amigos, em que quebraria o jejum diário resultante do Ramadão.

Turkish PhD student Rumeysa Ozturk was detained by masked U.S. ICE agents yesterday while heading to an Iftar dinner in Massachusetts. Ozturk, who held a valid F-1 visa and studied at Tufts University, was reportedly being watched for two days before her arrest. She was on the… pic.twitter.com/eL92GyKE3J — Clash Report (@clashreport) March 26, 2025

Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna confirmou a detenção à Associated Press, justificando que se deveu ao facto de Rumeysa Ozturk se ter “envolvido em atividades de apoio ao Hamas, uma organização terrorista estrangeira que tem prazer em matar norte-americanos”. O mesmo responsável indicou que o visto de estudante emitido em nome da cidadã turca foi revogado.

As autoridades norte-americanas explicaram que o visto é um “privilégio” e “não um direito”. Para o Departamento de Segurança Interna, “a glorificação e apoio a terroristas que mataram norte-americanos são razões” para que o visto da estudante seja revogado. “É senso comum.”

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O secretário de Estado, Marco Rubio, deu mais detalhes sobre a detenção esta quinta-feira. Quem se aplica a um visto de estudante não deve “participar em movimentos que vandalizam universidades, incomodam estudantes, ocupam edifícios e causam o caos”, salientou o chefe da diplomacia norte-americana. Por causa da revogação do visto, os EUA “têm agora o direito” de deportar a estudante, argumentou.

WATCH ???? Marco Rubio on Rumeysa Ozturk, the Turkish student who was detained: “We revoked her visa. It’s an F-1 visa, I believe. We revoked it, and here’s why—I’ve said it everywhere, and I’ll say it again. Let me be abundantly clear: If you apply for a student visa to come to… pic.twitter.com/ysnncquYue — Open Source Intel (@Osint613) March 27, 2025

No entanto, os advogados que representam a estudante consideram que não havia razões suficientes para que fosse detida. Denunciam igualmente que Rumeysa Ozturk foi forçada a abandonar o estado sem ter sido emitida uma decisão judicial para o efeito. A estudante foi transferida do Massachusetts para um centro de detenção de migrantes em Basile, no Louisiana, a cerca de 2.500 quilómetros do local onde foi detida.

A equipa legal refere igualmente que a juiz Indira Talwani do Massachusetts emitiu uma ordem que impedia qualquer transferência de Rumeysa Ozturk para outro estado — que não terá sido cumprida pelas autoridades de segurança.

A comunidade universitária foi apanhada de surpresa pela detenção da estudante turca. O reitor de Tufts, Sunil Kumar, escreveu, num email interno a que teve acesso o New York Times, que não teve conhecimento de qualquer plano para deter Rumeysa Ozturk — e que não partilhou quaisquer informações com as autoridades federais. “Entendemos que a notícia de hoje vai ser angustiante para alguns membros da comunidade, particularmente os membros da comunidade internacional”, assinalou ainda o responsável universitário.

Ouvidos pelo Associated Press, amigos e colegas da estudante de doutoramento garantem que Rumeysa Ozturk nunca esteve envolvida de perto com os protestos pró-palestinianos que tiveram lugar no campus da universidade de Tufts (e que se estendeu a várias universidades). A ação mais visível de apoio à causa palestiniana por parte da estudante consistiu num editorial no jornal da universidade escrito em março de 2024 em que criticava a postura da universidade face ao “genocídio na Palestina”.

Em consequência da detenção, vários estudantes manifestaram-se esta quarta-feira à tarde no campus da universidade de Tufts, exigindo a libertação da cidadã turca.