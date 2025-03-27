Aurora (Joana Santos), a protagonista de On Falling, a primeira longa-metragem de Laura Carreira, realizadora portuguesa radicada na Escócia, tem aquilo a que nos EUA chamam um “McJob”, ou mais vulgarmente, um “bullshit job”. Aurora trabalha como “picker” num grande armazém de vendas online de uma cidade escocesa que faz lembrar os das Amazon. Passa o dia a identificar com uma maquineta digital e a recolher artigos comprados para envio, percorrendo as enormes instalações cheias de prateleiras e correias de circulação. É um trabalho monótono e maquinal, repetitivo e frustrante, que entorpece em vez de estimular, um ramerrame desalentador. E este novo mundo laboral não oferece grandes esperanças de progressão em termos de carreira.

Aurora não é propriamente uma rapariga expansiva e positiva. Ensimesmada e de poucas palavras, partilha um apartamento com outras pessoas de várias nacionalidades (há, pelo menos, uma espanhola e um polaco) que, julgamos, têm empregos como o dela. Apesar de ter uma amiga portuguesa que lhe dá boleia de manhã e com quem fala da vidinha, de fazer conversa de circunstância com os colegas de trabalho na cantina à hora do almoço, e de ir tomar um copo com os companheiros de casa de vez em quando, Aurora não é de muita sociabilidade nem de convívios regulares e animados.

[Veja o “trailer” de “On Falling”:]

Através dela, Laura Carreira labuta, dando continuidade às suas curtas-metragens anteriores, num tema querido ao cinema do realismo social, quer de ficção, quer documental: o do trabalho menor, mecânico, mal remunerado e com escassas ou nenhumas perspetivas de futuro, tal como ele se concretiza na chamada “economia do algoritmo” e nas megaestruturas empresariais dos nossos dias, do tipo do grande armazém de vendas pela Internet onde passa o dia de um lado para o outro, e dos seus efeitos sobre as pessoas. No caso de Aurora, uma crescente sensação de alienação e frustração, agravada pela sua introversão, por estar num país estrangeiro e se sentir muito sozinha.

Pelo seu enquadramento, assunto, atmosferas e intenções, ou por ser produzida pela Sixteen Films co-fundada por Ken Loach, On Falling já está a ser comparado aos filmes deste, e também ao dos irmãos Dardenne. Mas estas comparações são precipitadas e exageradas, porque falta à realizadora a capacidade — ou a vontade – de nos identificar e unir emocionalmente com a macambúzia e inerte Aurora. Ela é menos uma personagem com uma origem, vida interior, desejos e aspirações, ou mesmo capaz de um impulso de revolta, do que um cartaz ambulante e passivo para o que a realizadora quer expressar sobre o modelo económico, a filosofia empresarial e o conceito de emprego descritos na fita, e as suas consequências sobre quem depende delas para subsistir.

[Veja uma entrevista com a realizadora:]

Dir-me-ão que é precisamente isso que On Falling pretende. Mostrar, através de uma Aurora desanimada, apática e vencida, ao ponto da não-reação e da prostração extrema (ver a sequência no parque), a desumanização, a despersonalização, o desconsolo anímico, o apagamento existencial e o empobrecimento das relações sociais a que podem levar este tipo de trabalho nas sociedades contemporâneas. Mas Loach e os Dardenne também o conseguem fazer sem por isso abdicarem de uma narrativa com peripécias, agitação dramática, sobressalto emocional e interação dos protagonistas, para suscitarem a empatia, a adesão, a compreensão e mesmo a indignação dos espectadores.

Ora On Falling é deficitário nestes aspetos, com a sua história baça e em que pouco ou nada acontece, a sua identidade visual macambúzia, o seu enfezamento dramático e a sua protagonista tão implausivelmente insossa e mortiça que ninguém de bom senso quereria passar nem que fosse cinco minutos com ela. E se o gesto cinematográfico não entusiasma, o discurso fica-se por um apontar de dedo algo fácil e preguiçoso ao “capitalismo”, que é um sempre disponível e conveniente saco de pancada, embora dê de comer a muita gente que o execra continuamente. On Falling é um filme que acaba por suscitar mais tédio do que indignação (e o título só beneficiava em ser mais terra-a-terra e menos artsy).