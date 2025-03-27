“O Beijo”

Quando a crítica de cinema chama “académico” a um filme, está, em princípio, a depreciá-lo. Só que a crítica de cinema esquece-se que há “académico” mau e “académico” bom. O Beijo, de Bille August (Pelle, o Conquistador, A Casa dos Espíritos, As Melhores Intenções), é um bom filme académico, baseado numa obra de Stefan Zweig e com a história transposta da Áustria para a Dinamarca de 1914, quando se acumulam no horizonte as nuvens negras da I Guerra Mundial. Anton (Esben Smed) é um oficial de cavalaria pobre que conhece certo dia Edith (Clara Rosager), a filha aleijada de um riquíssimo barão, e que se apaixona por ele. Mas Anton não sabe se a ama também, ou se sente apenas compaixão por ela, e os seus sentimentos são ainda mais complicados pelo sentido de honra e dever para com o regimento que lhe foi incutido no quartel. Smed e Rosager são muito bons, August mantém-se fiel à história de Zweig e O Beijo é, dos ambientes aos conflitos íntimos em jogo e ao respeito pela época e suas realidades e mentalidades, um filme anacrónico. O que acrescenta também às suas qualidades.

“Arthur’s Whisky”

Diane Keaton, Lulu e Patricia Hodge interpretam os papéis principais desta comédia dramática fantástica rodada em Inglaterra, sobre três velhas amigas que descobrem que o marido de uma delas, recentemente falecido, o Arthur do título, inventou um elixir mágico que permite, a quem o beber, voltar a ser jovem, embora apenas por uma meia-dúzia de horas. Desejosas de se verem livres das dores e maleitas da velhice, e por se voltarem a divertir como quando eram adolescentes, elas começam a consumi-lo avidamente, embora as reservas da miraculosa bebida sejam escassas. Keaton, Lulu e Hodge são muito, muito melhores do que esta fita atabalhoada e errática em que as meteram, com um argumento que desperdiça as potencialidades cómicas da situação central da história e não sabe dosear devidamente riso e drama, e realizada às três pancadas por Stephen Cookson. O elenco inclui ainda outra atriz veterana, Hayley Mills, num pequeno papel, e Boy George, agora sexagenário e rechonchudo, aparece a cantar numa sequência ambientada em Las Vegas. Passem à frente, por respeito à terceira idade.

“On Falling”

Aurora (Joana Santos), a jovem protagonista de On Falling, a primeira longa-metragem de Laura Carreira, realizadora portuguesa radicada na Escócia, tem aquilo a que nos EUA chamam um “McJob”, ou mais vulgarmente, um “bullshit job”. Aurora trabalha como “picker” num grande armazém de vendas online de uma cidade escocesa que faz lembrar os das Amazon. Ou seja, passa o dia a identificar com uma maquineta digital e a recolher artigos que foram comprados para envio, percorrendo as enormes instalações cheias de prateleiras e correias de circulação. É um trabalho, monótono e maquinal, repetitivo e frustrante, que entorpece em vez de estimular, um ramerrame desalentador, e não oferece grandes esperanças de progressão em termos de carreira. E Aurora, que não é de grandes convívios e muito sociável, sente-se cada vez mais sozinha, alienada e angustiada. On Falling foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.