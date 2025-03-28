O modelo original do filme E.T: O Extraterrestre, de 1982, vai ser leiloado pela Sotheby’s — a famosa empresa sediada em Londres — no próximo mês de abril. O valor da venda pode chegar a 900.000 mil dólares (mais de 834 mil euros).

O boneco, considerado pelo realizador do filme como a “oitava maravilha do mundo do cinema“, foi criado em 1981 por Carlo Rambaldi — que foi galardoado com um Óscar na categoria de efeitos especiais. Partiu de um pedido de Steven Spielberg: “Lembro-me de ter mostrado ao Carlo algumas fotografias de Albert Einstein, Ernest Hemingway e Carl Sandburg e perguntei se podíamos fazer os olhos do E.T tão frívolos, envelhecidos e tristes como os de estes três ícones”, afirmou. Para os restantes traços faciais o artista baseou-se no seu gato himalaio e para o corpo inspirou-se no retrato de 1952 de Women of the Delta.

Agora, o alien vai ter uma nova família. Mas primeiro, está presente na exposição de venda There Are Such Things (que inclui outras peças de Carlo Rambaldi) até 3 de abril, em Nova Iorque. O leilão online acontece no último dia da exposição e o vencedor poderá levar para casa o modelo histórico por um valor milionário — a Sotheby’s estima que possa ficar entre os 600 mil e os 900 mil dólares (555.660 a 833.490 euros).

Sothebys

A filha de Carlo Rambaldi, Daniela Rambaldi, afirmou ao The Guardian que se sente “honrada por colaborar com a Sotheby’s e profundamente grata” por esta oportunidade de levar a leilão a obra do pai.

“Esperamos que os artefactos tragam muita alegria àqueles que os vão apreciar nos próximos anos, tal como trouxeram grandes emoções à minha família e moldaram a magia da minha infância. Estas peças icónicas ocupam um lugar especial nos nossos corações e o nosso sincero desejo é que continuem a inspirar e a cativar as gerações futuras”, sublinha.

Cassandra Hatton, vice-presidente da empresa de vendas por leilão, considera que a “meticulosa perícia artesanal de Rimbaldi de ícones como o E.T ou o King Kong, continua a ser um testemunho da magia dos efeitos práticos”. No que concerne ao modelo do alien, Hatton afirma que “incorpora a arte de uma era anterior à da computação gráfica, uma peça nostálgica e icónica da história de Hollywood tão cativante como as próprias histórias”, acrescentou ao mesmo jornal britânico.

O alien com os olhos grandes e o dedo brilhante já tinha ido a leilão em 2022 por 2,56 milhões de dólares (2,41 milhões de euros), ao integrar a lista de produtos do leilão “Ícones e Ídolos: Hollywood”, realizada por Julien’s Auctions e Turner Classic Movies.