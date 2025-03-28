O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem de pesar ao Presidente em exercício da Coreia do Sul, Han Duck-soo, pelos incêndios neste país, que já causaram mais de 20 mortos.
Fogos florestais na Coreia do Sul já causaram morte de 24 pessoas
Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa “expressou o seu pesar pelos fogos intensos que grassam na Coreia do Sul há vários dias e de que resultaram já vários mortos e feridos, assim como significativos prejuízos materiais”.
“Numa mensagem dirigida ao seu homólogo sul-coreano, o Presidente expressou a solidariedade para com as populações afetadas, assim como as condolências aos familiares das vítimas e as prontas melhoras aos feridos nesta catástrofe”, lê-se na mesma nota.
Os incêndios florestais dos últimos dias, entre os piores da história da Coreia do Sul, já causaram mais de 20 mortos, destruíram mais de 200 estruturas e obrigaram à evacuação de 27.000 pessoas.
O Presidente em exercício da Coreia do Sul, Han Duck-soo, disse temer que os fogos que começaram na sexta-feira da semana passada provoquem danos nunca antes registados em incêndios anteriores.