Portugal é o país convidado da edição deste ano do Festival do Livro de Opole, a decorrer entre os dias 06 e 08 de junho, na Polónia, um evento multidisciplinar que cruza literatura, música, teatro e artes visuais.

Esta é a primeira vez que Portugal é convidado para aquele que é considerado um dos eventos culturais de maior relevância no panorama polaco, que só na última edição recebeu cerca de 50 mil visitantes, segundo informação divulgada nesta sexta-feira pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

A Associação Cavaleiros de Gutenberg, cuja missão é promover e valorizar a palavra impressa nos países de língua portuguesa, está a organizar uma comitiva nacional, com vista a dar visibilidade à produção cultural e empresarial portuguesa.

Uma das missões será a promoção das belas-artes portuguesas, através de exposições, momentos de degustação gastronómica e concertos.

A divulgação junto de editoras e autores portugueses, com interesse em entrar ou expandir-se no mercado polaco, especialmente aqueles com obras já traduzidas ou em vias de tradução, bem como a presença de autores portugueses, com sessões de autógrafos e interação com o público, são outras iniciativas previstas.

Esta será também uma oportunidade para fazer divulgação junto de empresas portuguesas com interesses na Polónia, fomentando a presença de marcas nacionais no certame e promovendo oportunidades de networking e visibilidade empresarial, acrescenta a APEL.