O preço do leite pago aos produtores da Terceira e Graciosa, nos Açores, vai aumentar 2,5 cêntimos, medida decidida na assembleia geral da UNICOL, indicou nesta sexta-feira a Associação de Agricultores da Graciosa, que considera “insuficiente” essa subida.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação de Agricultores da Graciosa, João Mendonça, adiantou que o preço do leite aos produtores das ilhas Terceira e Graciosa “vai aumentar 2,5 cêntimos, um cêntimo no preço base e mais 1,5 caso atinjam os valores de gordura e proteína”.

De acordo com João Mendonça, essa decisão foi revelada na quinta-feira em assembleia geral da UNICOL, uma união de cooperativas.

O dirigente da Associação de Agricultores da Graciosa disse que os produtores de leite daquela ilha “estão muito desanimados devido ao baixo valor do preço do leite pago à produção”.

“O valor agora decidido não agrada porque o nosso objetivo era que se procedesse a um aumento de três cêntimos no preço base agora nesta fase. E, posteriormente, e aos poucos, igualá-lo ao valor praticado em São Miguel, que ronda os 46 cêntimos”, referiu à Lusa João Mendonça.

Ainda assim, a associação disse esperar que este aumento seja “um sinal” para que o preço do leite pago aos produtores “volte a subir nos próximos tempos”.

A Associação da Graciosa manifestou-se ainda preocupada com “a falta de mão-de-obra” na agricultura naquela ilha açoriana.

Em 25 de fevereiro mais de duas dezenas de produtores de leite da ilha Graciosa exigiram o aumento do preço do leite pago ao produtor e sensibilizaram o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) para o problema.

Na ocasião, os produtores concentraram-se junto do aeródromo da ilha Graciosa e abordaram o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, e o secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, durante uma visita estatutária de dois dias à ilha.

Carlos Picanço, produtor de leite e elemento da direção da Associação de Agricultores da Graciosa, disse que a atual situação “é uma injustiça”, indicando que a ilha “tem o preço mais baixo dos Açores e da Europa”.

Segundo o produtor e dirigente, o leite é vendido na Graciosa a 37 cêntimos o litro, sendo objetivo igualá-lo ao valor praticado nas outras ilhas açorianas.

O presidente do Governo Regional disse aos produtores que podem contar com o executivo como aliado.

“Nós estamos procurando, na política agrícola que temos desenvolvido nos Açores e na relação da economia produtiva, valorizar a nossa capacidade no setor agrícola e no setor pecuário e na sua capacidade produtiva e depois [de] transformação, industrialização, e criar ‘Marca Açores’ de excelência, como tem sido na nossa agricultura e na nossa lavoura”, disse.

Na ilha Graciosa existem mais de duas dezenas de produtores de leite, que produzem cerca de oito milhões de litros por ano, destinados à produção de queijo da fábrica da Lactogal, segundo dados da associação do setor.