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Nem a Casa Branca, mais próxima da Rússia desde a eleição de Moscovo, apoiou a última ideia de Vladimir Putin para a Ucrânia: que Kiev tivesse um governo temporário até à realização de eleições e, só depois, avançar para negociações para o fim da guerra. Esta quinta-feira, tanto a Ucrânia, como a Casa Branca, a Comissão Europeia e as Nações Unidas, rejeitam por completo o cenário de governo de transição.

O conselheiro de comunicação de Volodymyr Zelensky, Dmytro Lytvyn, não poupo no sarcasmo para responder a Putin e disse mesmo que o Presidente russo devia tomar medicação “para estimular a atividade cerebral”. “Se Putin está, mais uma vez, a tentar perceber com quem tem de se relacionar para avançar seriamente no sentido de pôr fim a esta guerra, talvez devesse tomar uns comprimidos para estimular a sua atividade cerebral — partindo do princípio de que esses comprimidos ainda têm algum efeito sobre ele”, escreveu o conselheiro do Presidente ucraniano numa publicação na rede social X.

Lytvyn referiu, ainda, os ataques levados a cabo esta sexta-feira pela Rússia — que danificaram a estrutura energética da Ucrânia — e apelou à ajuda internacional. “Prevenir ataques como este é algo que os nossos parceiros são responsáveis por garantir”, sublinhou.

Putin sugere substituir Zelensky por um “governo temporário” e garante que Rússia “vai acabar” com tropas ucranianas

A sugestão de Vladimir Putin já tinha sido rejeitada por Washington. Em declarações à Reuters, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca afirmou que o governo da Ucrânia é determinado pela Constituição do país e eleito pelo povo ucraniano.

Da parte da União Europeia, o mesmo apoio à liderança política atual de Kiev: através da porta-voz-chefe da Comissão Europeia, Paula Pinho, Bruxelas defendeu que Zelensky foi “legitimamente” e “democraticamente eleito”.

Também o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defendeu, em respostas aos jornalistas em Nova Iorque, que o governo de Zelensky é “legítimo e, obviamente, deve ser respeitado”, descartando a ideia de Putin.