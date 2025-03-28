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Nem a Casa Branca, mais próxima da Rússia desde a eleição de Moscovo, apoiou a última ideia de Vladimir Putin para a Ucrânia: que Kiev tivesse um governo temporário até à realização de eleições e, só depois, avançar para negociações para o fim da guerra. Esta quinta-feira, tanto a Ucrânia, como a Casa Branca, a Comissão Europeia e as Nações Unidas, rejeitam por completo o cenário de governo de transição.

O conselheiro de comunicação de Volodymyr Zelensky, Dmytro Lytvyn, não poupo no sarcasmo para responder a Putin e disse mesmo que o Presidente russo devia tomar medicação “para estimular a atividade cerebral”. “Se Putin está, mais uma vez, a tentar perceber com quem tem de se relacionar para avançar seriamente no sentido de pôr fim a esta guerra, talvez devesse tomar uns comprimidos para estimular a sua atividade cerebral — partindo do princípio de que esses comprimidos ainda têm algum efeito sobre ele”, escreveu o conselheiro do Presidente ucraniano numa publicação na rede social X.

If Putin is once again struggling to understand who he needs to engage with to seriously move toward ending this war, maybe he should just pop some pills to kickstart his brain activity – assuming such pills still have any effect on him. By the way, in just the past 24 hours,… — Dmytro Lytvyn (@dmtrltvn) March 27, 2025

Lytvyn referiu, ainda, os ataques levados a cabo esta sexta-feira pela Rússia — que danificaram a estrutura energética da Ucrânia — e apelou à ajuda internacional. “Prevenir ataques como este é algo que os nossos parceiros são responsáveis por garantir”, sublinhou.

A sugestão de Vladimir Putin já tinha sido rejeitada por Washington. Em declarações à Reuters, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca afirmou que o governo da Ucrânia é determinado pela Constituição do país e eleito pelo povo ucraniano.

Da parte da União Europeia, o mesmo apoio à liderança política atual de Kiev: através da porta-voz-chefe da Comissão Europeia, Paula Pinho, Bruxelas defendeu que Zelensky foi “legitimamente” e “democraticamente eleito”.

Também o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defendeu, em respostas aos jornalistas em Nova Iorque, que o governo de Zelensky é “legítimo e, obviamente, deve ser respeitado”, descartando a ideia de Putin.