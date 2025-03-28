A criminalidade violenta e grave diminuiu no distrito de Lisboa em 2024. Houve uma descida de 1,8% participações de crimes graves, enquanto na globalidade as denúncias diminuíram 7,6%. No entanto, em outros distritos, regista-se um aumento substancial das ocorrências graves, como roubos e violações: Santarém (33,3%), Castelo Branco (30,5%) e Portalegre (30,4%).

Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna de 2024 (RASI), a que o jornal Público teve acesso, registou-se uma descida de 4,6% das participações de crimes em relação ao ano passado. As descidas mais expressivas registaram-se em crimes como a condução com uma taxa de álcool igual ou superior a 1,2 gramas, ou a condução sem carta.

De acordo com o relatório, no seio da criminalidade violenta e grave, o crime mais participado é o do roubo na via pública.

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Os fenómenos de radicalização

Num capítulo dedicado aos fenómenos de radicalização, o RASI faz referência a novos movimentos de extrema-direita com presença online — e que se têm tornado cada vez mais atrativos —, uma vez que assumem como “bandeiras do seu discurso ideológico temas que impactam transversalmente a sociedade de uma forma geral, e que vão desde as teorias conspirativas da islamização da Europa até à insegurança provocada pelos fluxos migratórios”.

No outro extremo, o RASI salienta que continuam a ter lugar “ações disruptivas” no âmbito do ativismo climático acompanhado por um um aumento do radicalismo, designadamente “atos de desobediência civil, sabotagem, danos, ações contra a segurança do transporte aéreo e contra membros de órgãos de soberania”.

Para além disso, há outro fenómeno antissistema que preocupa as autoridades. São grupos de pessoas que consideram estar acima da lei e incentivam à desordem e à subversão, rejeitando a legitimidade do Estado.