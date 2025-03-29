A ex-ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, disse este sábado em declarações à Rádio Observador que Pedro Nuno Santos “não tem nenhuma obrigação especial” de colocar ex-ministros de Costa nas listas à Assembleia da República. Momentos depois de lançar a candidatura autárquica a Coimbra ao lado do secretário-geral do PS, Ana Abrunhosa defende: Ele está no direito de fazer escolhas. Não tem obrigação de escolher nomes que vêm do tempo de António Costa. É ele agora o secretário-geral”.

A ex-ministra lembra que Pedro Nuno Santos “tem de imprimir a sua marca, os seus conhecimentos, as pessoas em quem confia. É normal que queira trazer as pessoas em quem confia”. E acrescenta mesmo: “Não vejo com maus olhos que um ou outro governante não venha na lista.”

Sobre José Luís Carneiro, a ex-colega de Governo diz que a decisão de o incluir nas listas à Assembleia da República “cabe a Pedro Nuno Santos”, mas acrescenta que “não estranharia que integrasse as listas” por ser “uma pessoa de muito valor”.

Relativamente à candidatura à câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa acredita que vai conseguir uma coligação pré-eleitoral com “Livre, PAN e Cidadãos Por Coimbra”. A ex-governante destaca que a sua coligação é aberta a independentes e diz que as legislativas fizeram abrandar o processo de formação da coligação.

Ainda sobre Coimbra, Abrunhosa diz que ali vive desde os 18 anos e acredita ter “provas dadas”. A candidata quer que a cidade recupere o seu prestígio a nível nacional e internacional.