Pelo menos 41 mulheres terão sido vítimas de violação e agressão sexual depois de as suas bebidas terem sido adulteradas em bares na cidade belga de Kortrijk, entre 2021 e 2024. As autoridades investigam e três gerentes dos espaços de diversão foram identificados como principais suspeitos. O trio terá discutido os ataques entre si.

“Já foram identificadas 41 vítimas no período entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024, e a investigação continua para, potencialmente, identificar outras”, disse Griet De Prest, porta-voz do Ministério Público da Flandres Ocidental, segundo o The Guardian. O mesmo jornal escreve que um dos principais suspeitos foi detido, outro vai ser presente a juiz na quinta-feira e o terceiro está em liberdade.

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Recaem sobre os três homens suspeitas de violação, agressão sexual e administração ilegal de substâncias, incluindo cetamina. “Às jovens eram oferecidas doses de álcool, muitas vezes com sabor a amaretto, após as quais acordavam na manhã seguinte grogues, numa cama desconhecida ou na própria cama, com provas claras de abuso sexual”, detalhou Tom Janssens, outro porta-voz do Ministério Público, em declarações à televisão belga VRT.

O governo da Bélgica já reagiu ao caso, com o ministro do Interior (o equivalente ao ministro da Administração Interna português) Bernard Quintin a descrever os alegados ataques como “inaceitáveis” e a criticar a facilidade com que terá sido obtida cetamina. “Se a droga pode ser obtida de forma fácil e barata, torna-se mais fácil cometer crimes […] As mulheres devem poder sair [à noite] em segurança, para onde quiserem, quando quiserem”, disse o governante.