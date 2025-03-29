O sol esteve na manhã deste sábado encoberto durante quase duas horas. O eclipse solar parcial foi visível em praticamente todo o mundo, incluindo em Portugal. As imagens, de profissionais e amadores, começam a ser partilhadas um pouco por todo o mundo.
Este é o primeiro eclipse solar parcial do ano e foi visível em todo o território português, particularmente nos Açores, entre as 9h36 e as 11h29.
O fenómeno não é incomum. No dia 29 de março de 2006 também foi possível avistar um eclipse solar parcial em Portugal. O facto de ter acontecido no mesmo dia, separado por 19 anos, não é uma coincidência. Como o Observador explicava neste artigo, trata-se de um ciclo metónico, uma ocorrência astronómica que faz com que a cada 6.939,69 dias (quase exatamente 19 anos) a Lua volte a coincidir na mesma posição (em relação à Terra e Sol) no mesmo dia do ano, na mesma região da Terra.
Este sábado há finalmente Sol. Mas a Lua vai tapar parte dele durante duas horas: olhe (protegido) para o céu para ver eclipse após 19 anos
FIRST VIEW !!!! ???????????? On March 29, 2025, Portsmouth, UK and Europe experienced a partial solar eclipse, with approximately 30% of the Sun obscured by the Moon. pic.twitter.com/MAFA8jC7Rk
— MJ PHOTOGRAPHY (@MarcinJ_Photos) March 29, 2025
Partial Solar Eclipse 2025 ????
It was genuinely so beautiful, the sun rose like this through the clouds at this exact moment I got the photo pic.twitter.com/oCbKHlXAZz
— Ralphie0511 (@Ralphie0511) March 29, 2025
Um eclipse solar parcial aconteceu quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, projetando a sua sombra sobre o nosso planeta. É visível a olho nu ou com equipamentos de observação desde que as condições do céu o permitam.
Partial solar #eclipse now Saturday, March 29, 2025 in Coruña, North of Spain
@NASA_es pic.twitter.com/5ggTTZWs8V
— Borja Rodríguez-de-Francisco (@brodriguezsci) March 29, 2025
Eclipse Solar Parcial
No seu máximo
as 11:46
Porto do Son , A Coruña#EclipseSolar #Galicia pic.twitter.com/lkCuZ6ODjr
— Luiyii (@Luiyii1987) March 29, 2025
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