Um homem morreu este sábado quando foi atingido por uma árvore que estava a cortar, no concelho de Cantanhede, informaram à Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Segundo fonte do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Coimbra, o acidente aconteceu num “terreno privado, onde três pessoas se encontravam a cortar eucalipto”.

Uma das árvores acabou por cair em cima de um homem de 79 anos, cujo óbito foi confirmado no local, referiu a GNR.

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra informou que o alerta para o acidente foi dado pelas 08:25, na localidade de Venda Nova, na freguesia do Bolho, concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra.

No local estiveram três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Coimbra.